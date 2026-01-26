Con el bife ancho certificado, la carne argentina va a la conquista de Medio Oriente

Este lunes 26 de enero comenzó una nueva edición de Gulfood, la feria de alimentación más importante de Oriente Medio, un evento estratégico que también concentra compradores de Europa, África y el Sudeste Asiático. La muestra se extenderá hasta el 30 de enero y, debido a su fuerte crecimiento, este año se desarrolla en dos grandes predios de la ciudad de Dubai.

En este contexto, la carne vacuna argentina volvió a tener un rol protagónico con un pabellón de 200 metros cuadrados de Argentine Beef, organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El espacio permite a los exportadores recibir a sus clientes con degustaciones de bife ancho a la parrilla, todas bajo certificación Halal, un requisito clave para el acceso a los mercados musulmanes.

El primer día de actividades mostró un movimiento intenso. Además de los compradores tradicionales de países islámicos —un mercado potencial de más de 1.800 millones de consumidores en el mundo— se destacó una inusual afluencia de visitantes de China y de distintos países europeos, lo que refuerza el carácter global del evento.

Desde el plano institucional, el stand argentino recibió la visita del Dr. Mohammed Salman Alhammadi, Subsecretario Adjunto del Sector de Diversidad Alimentaria de Emiratos Árabes Unidos. El funcionario fue recibido por el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt; el vicepresidente, Mario Ravetino; y Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación. También participaron el embajador argentino ante Emiratos Árabes Unidos, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, quien acompaña a la delegación nacional.

Una feria clave para la estrategia exportadora

Gulfood 2026 es una de las cuatro ferias internacionales en las que participará el IPCVA a lo largo del año. En estos encuentros, Argentina comparte escenario con organismos de promoción de los principales países exportadores de carne, como INAC (Uruguay), ABIEC (Brasil), MLA (Australia), US Meat Export Federation, AHDB (Reino Unido) y Bord Bia (Irlanda).

Consolidada como la feria alimentaria más importante de la región, Gulfood se desarrolla en paralelo en el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre, reflejando el crecimiento sostenido del evento y su relevancia para el comercio global de alimentos.

Las empresas argentinas que acompañan al IPCVA en esta edición son Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natural Beef, Bustos Beltrán y Argall.

La importancia del certificado Halal

En el mundo existen 1.800 millones de musulmanes distribuidos en más de 127 países, todos ellos consumidores que requieren alimentos con certificación Halal. El término Halal significa “permitido” según la religión islámica y la certificación contempla aspectos religiosos, sanitarios e higiénicos.

En el caso de la industria frigorífica, la certificación Halal se aplica a la carne proveniente de animales sacrificados bajo un rito específico, que exige evitar el sufrimiento animal y realizar la invocación del Nombre de Dios durante el proceso.

Actualmente, los principales destinos Halal de la carne vacuna argentina incluyen a Malasia, Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudita, Singapur, Líbano, Palestina, Irak y Pakistán. Además, se encuentra en negociación la apertura del mercado de Indonesia, uno de los más relevantes por volumen de población.