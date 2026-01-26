Dólar: las compras del BCRA ya superan los US$ 1.000 millones en enero

El BCRA ha superado la marca de US$ 1.000 millones en compras de moneda extranjera en lo que va de enero de 2026. Esto se da en un entorno donde las reservas internacionales brutas alcanzaron US$ 45.740 millones, el nivel más elevado desde septiembre de 2021.

La decisión ha permitido a la autoridad monetaria elevar las reservas brutas a su nivel más elevado en años, aportando mayor estabilidad al sistema cambiario. Sin embargo, la continuidad de esta tendencia dependerá de la persistencia de los flujos de dólares hacia la economía y de las condiciones en los mercados financieros

La estrategia de acumulación de reservas se sostiene sobre varios factores:

* Oferta de divisas: la liquidación de exportadores, especialmente del sector agropecuario, junto con colocaciones de deuda privada en dólares, ha ampliado la oferta de dólares en el mercado cambiario, permitiendo al BCRA intervenir comprando sin presionar al tipo de cambio.

* Intervenciones oficiales: además de las compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el BCRA puede operar “en bloque” con empresas o instituciones para adquirir dólares fuera del mercado mayorista con el objetivo de no distorsionar la operatoria.

Estas compras se producen en el marco de un sistema de bandas cambiarias vigente, donde la autoridad monetaria participa activamente para fortalecer su posición de reservas.

Mercado cambiario y expectativas

La acumulación de divisas por encima de los US$ 1.000 millones en apenas un mes refleja una dinámica de oferta sólida que ha permitido al BCRA reforzar su posición de reservas internacionales. Esto, además, coincide con un contexto de relativa calma en el tipo de cambio oficial, que se mantiene dentro de la banda de flotación sin tensiones excesivas —lo que ha tranquilizado a los mercados en el corto plazo—.

Analistas señalan que la continuidad de estas compras dependerá de la capacidad del mercado para seguir generando dólares, tanto por la liquidación de exportaciones como por la colocación de deuda corporativa en moneda extranjera.

