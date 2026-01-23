Falta de liquidez y presión sobre tasas: señales que inquietan al mercado financiero

La plaza financiera argentina vive un momento complejo, marcado por un apretón de liquidez severo y tasas de interés en pesos elevadas, factores que condicionan el comportamiento de los mercados y las expectativas de los inversores.

Según analistas consultados, la falta de liquidez se intensificó en las últimas semanas debido al apretón monetario impulsado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para controlar el tipo de cambio. Asimismo, las compras de reservas esterilizadas, que absorben pesos del circuito financiero mediante ventas de instrumentos en el mercado secundario, han contribuido a “secar” la plaza de pesos.

Qué está generando la escasez de pesos

Uno de los indicadores que refleja esta situación es la caída de los pasivos remunerados del Banco Central, que alguna vez fueron usados para aportar liquidez al mercado, y que ahora se ubican en niveles muy por debajo de lo observado hasta diciembre pasado. Además:

* Los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA cayeron a su nivel más bajo desde mediados de 2024.

* Los depósitos en moneda extranjera también se mantienen reducidos, en un contexto donde el Tesoro enfrentará vencimientos en dólares cercanos a u$s1.000 millones en los próximos 15 días, lo que puede demandar más compra de divisas y presionar aún más la liquidez de pesos.

Expectativas para febrero: ¿hay alivio posible?

Las perspectivas para las próximas semanas son inciertas. Según firmas consultoras, hay dos factores clave que podrían alterar el escenario:

* Menor demanda estacional de dinero en febrero, que suele ocurrir históricamente y podría aliviar la escasez de pesos.

* Las compras de divisas que no se esterilicen, es decir, que no sean compensadas por venta de instrumentos para absorber pesos, lo cual también aportaría liquidez al mercado.

¿Qué herramientas podría usar el Gobierno?

Los analistas destacan varias alternativas que podría considerar el BCRA para enfrentar el problema de liquidez:

* El giro de utilidades del BCRA al Ministerio de Economía para inyectar pesos en la plaza, una herramienta empleada en 2024.

* La compra de bonos en el mercado secundario, que también aporta liquidez.

Sin embargo, cada medida implica costos o riesgos, como la potencial emisión monetaria asociada a la inyección de pesos, que a su vez puede impactar en las expectativas de inflación y en la valuación de activos.

¿Qué observa el mercado?

El mercado está atento a cómo el Gobierno y el BCRA gestionarán tanto la liquidez como las tasas de interés en los próximos meses. La presión sobre las tasas de pesos, sumada a la escasez de liquidez y los compromisos de deuda importantes, genera un clima de incertidumbre que condiciona decisiones de inversión y estrategias cambiarias en un contexto macroeconómico aún frágil.