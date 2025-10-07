El oro está "en llamas" y supera los u$s 4.000 por primera vez en la historia: ¿por qué?

El oro alcanzó un nuevo récord este martes 7 de octubre al superar los US$4000 por onza. Es uno de los refugios preferidos por los inversores en momentos de alta volatilidad.

Así, por segundo día consecutivo anotó un máximo histórico en US$4009. Ayer, llegó a cotizar a US$3949,34. En lo que va del año, el oro acumula un incremento de más de 50%.

El alza del valor del oro está impulsado por el cierre administrativo del gobierno de Estados Unidos, la debilidad global del dólar y las expectativas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal (FED).

Por su parte, los bancos de Wall Street elevaron sus perspectivas sobre los precios del oro. Goldman Sachs espera que el oro supere los US$4900 en los próximos 12 meses. En agosto, había fijado el valor en US$4300.

Desde la entidad financiera internacional indicaron, además, que el repunte del precio del metal se debe a una demanda sostenida entre bancos centrales e inversores occidentales.