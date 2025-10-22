El oro registró la peor caída de los últimos cinco años: causas y efectos

El martes 21 de octubre fue escenario de una caída abrupta en la cotización del oro, que para muchos inversores funciona como refugio en tiempos de incertidumbre. Esta fuerte reversión responde a múltiples factores interrelacionados que, en conjunto, desactivaron el impulso de compra que había llevado al metal precioso a máximos récord durante semanas.

Tomada de ganancias tras rally prolongado

Durante las semanas previas, el oro experimentó un ascenso ininterrumpido, alcanzando récords históricos por encima de los 4.300 dólares la onza. Muchos participantes del mercado decidieron “asegurar” utilidades ante la percepción de que el movimiento alcista estaba sobreextendido. Times+3Bloomberg+3 Esa presión vendedora, frecuente en mercados con subas abruptas, actuó como detonante principal del retroceso.

Fortalecimiento del dólar y retroceso de la demanda de refugio

Otra pieza clave fue el fortalecimiento del dólar estadounidense. El oro cotiza en dólares, de modo que cuando esta divisa se aprecia, el metal se vuelve más caro en otras monedas, lo que tiende a disminuir su demanda relativa. Además, señales de alivio en ciertas tensiones comerciales y la expectativa de que los mercados globales se normalicen redujeron parcialmente la necesidad de refugio.

Factores técnicos: exceso de compra y corrección inminente

Los analistas técnicos advierten que el oro había quedado “desconectado” de sus promedios móviles (como medias móviles simples o bandas de precio), lo que suele presagiar un ajuste. En esta situación, señales como el índice de fuerza relativa (RSI) mostraban condiciones de sobrecompra.

Ese escenario técnico favorece que cualquier catalizador externo (como noticias macro, cambio de sentimiento o noticia geopolítica) desencadene una reacción de ventas más intensa.

Cambio en expectativas sobre tasas de interés en EEUU

Gran parte del impulso alcista del oro durante 2025 estuvo apoyado en la expectativa de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. Al moderarse esas expectativas o aparecer indicios de que podrían mantenerse más altas más tiempo, el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento (como el oro) crece. Aunque persisten pronósticos de cortes, el mercado ajusta sus precios ante señales más cautelosas.

Efecto dominó: pánico y apalancamientos en mercados de derivados

Cuando el precio baja con rapidez, posiciones apalancadas pueden liquidarse automáticamente, contagando más ventas. Además, la ausencia de soporte técnico inmediato, debido al fuerte impulso previo, amplificó el movimiento bajista.

En conjunto, esos factores hicieron que el oro al contado cayera hasta un 6,3 % durante la jornada, registrando su peor desempeño diario en más de una década.

Aunque la corrección fue fuerte, muchos analistas no interpretan el evento como el fin del ciclo alcista del oro. Plantean que podría tratarse de un ajuste técnico saludable, antes de retomar movimientos ascendentes si vuelven a predominar las motivaciones de refugio, inflación y compras por parte de bancos centrales.