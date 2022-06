El plan para flexibilizar cepo a freelancers y pymes IT no termina de cerrar a tecnológicas locales

El proyecto del Banco Central para flexibilizar el acceso al dólar tanto a freelancers como a empresas IT para retener talento local generó moderadas expectativas entre las tecnológicas locales. Si bien consideran que se trata de un avance para competir en mejores condiciones con las empresas de afuera, prefieren esperar a ver cómo queda la letra chica de la iniciativa, advierten que la medida debe ser mantenida en el tiempo, que cuenta con ciertas inconsistencias y que por sí sola resulta insuficiente.

Ignacio Sanseovich, presidente del Polo Tecnológico de Rosario, admitió que la discusión viene de larga data, y que no había caído bien entre las empresas el primer planteo sugerido, que tenía más que ver únicamente con facilitarle a los freelancers el cobro en dólares de su trabajo. “En muchos casos esto terminaba siendo una competencia desleal para con compañías que tienen facturación local y están alcanzadas por todos los impuestos del país”, manifestó.

En cambio valoró la nueva alternativa que se asemeja más a la implementada en el sector petrolero, para favorecer inversiones. “En principio parece que se le daría más libertad a las compañías para ingresar a dólares, el acceso sería más sencillo y simple para pagar mejores sueldos y eso genera expectativas”, indicó a Ecos365. Más allá de eso, fue cauto al considerar que hace falta estudiar la norma en detalle, una vez que se apruebe y entre en vigencia. “Todavía no podemos definir si es un paso hacia adelante o una medida provisoria, pero es importante que al menos se esté estudiando el tema”, apuntó.

Gustavo Barragán, de la Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL), reconoció que hoy resulta muy difícil para una firma local competir con una del exterior en cuestiones económicas por la diferencia cambiaria y también por las evasiones al fisco. “Hoy hay muchas empresas de afuera que pagan a los desarrolladores $100 mil en blanco, pero la mayor suma en criptomonedas que el freelancer ingresa por canales alternativos”, planteó.

En cuanto a la propuesta estudiada por el Banco Central, opinó que probablemente surja a raíz del crecimiento del negocio informal registrado en los últimos años en el sector, que escaló de u$s500 millones en 2020 a u$s1.800 en 2021, y que podría alcanzar los u$s2.400 millones este año, contra los u$s6.400 millones de la vía formal, según datos de Argencon. Ahora bien, le genera ruido que el acceso a las divisas sea a partir del incremento de exportaciones, como si fuera algo tan sencillo para las pymes del sector.

“Primero tenés que contar con un producto exportable, que no todos tienen, y cuyo desarrollo puede llevarte tres o cuatro años”, dijo y añadió que por esta razón, este tipo de normas necesitan de bastante tiempo de implementación para ver sus resultados, cuando el problema de la fuga de recursos humanos lo tenés hoy. “¿Quién se va a arriesgar a un desarrollo para el exterior si en un año hay elecciones y no sabemos si esto va a continuar? Con una medida sola no alcanza, hace falta acompañamiento permanente y continuidad en el tiempo”, opinó y agregó que también debería pensarse en liberar cupos para importar componentes necesarios para producir más equipos tecnológicos en el país.

Cómo es la propuesta para facilitar dólares al sector IT

La iniciativa plantea por un lado habilitar a los pequeños exportadores de servicios profesionales a cobrar en dólares directamente en sus cuentas bancarias argentinas; y, en segundo lugar, permitirá a las empresas exportadoras de servicios acceder a divisas sobre un porcentaje del incremento de sus exportaciones, tal como viene implementando con otros sectores. El límite de cobro rondaría los u$s1.000 mensuales, que al tipo de cambio MEP significaría un ingreso mensual de $200.000, cifra bastante baja para el sector.