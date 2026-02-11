El precio de la carne vacuna superó a la inflación en Rosario: ¿qué cortes pegaron un salto?

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) informó que los precios minoristas promedio de la carne vacuna en Rosario registraron en enero de 2026 una suba del 3,4% respecto de diciembre. En la comparación interanual, el incremento alcanza el 66,7% frente a enero de 2025.

El relevamiento mensual del Instituto también mostró que el precio de la media res en esta plaza tuvo un aumento del 2,2% mensual y del 59,8% en términos interanuales, reflejando la presión que continúa trasladándose desde la hacienda hacia el mostrador, aunque con variaciones dispares según el corte.

Cortes con mayores aumentos

Durante enero, las subas más significativas se observaron en cortes de consumo masivo. La nalga encabezó los incrementos con un alza del 4,3%, seguida por el vacío (5%) y tanto el matambre como la colita de cuadril, que aumentaron 4,2%.

En contraste, los cortes con menor variación fueron el osobuco (2%) y la picada especial (2,4%), mientras que la picada común mostró incluso una leve baja del 0,7%, dato que refleja cierta heterogeneidad en la dinámica de precios.

Los precios de la carne pegaron un salto en Rosario

Otras proteínas: pollo y cerdo

El informe del IPCVA también relevó la evolución de otras carnes. El pollo fresco registró una suba mensual del 7,9%, superando ampliamente la variación de la carne vacuna en el mismo período. Sin embargo, en la comparación interanual el incremento fue del 22,4%, muy por debajo del 66,7% acumulado por la carne bovina.

Por su parte, el pechito de cerdo tuvo un aumento mensual del 1,3% y una variación interanual del 16,1%, consolidándose como la proteína con menor incremento relativo en el último año en la plaza rosarina.

El comportamiento de enero muestra una dinámica moderada respecto de los picos registrados en otros momentos de 2025, aunque la variación interanual continúa siendo elevada en términos reales. La evolución de los próximos meses dependerá de factores como la oferta ganadera, el nivel de consumo interno y la dinámica inflacionaria general.