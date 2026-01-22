Electromovilidad en Argentina: auge, marco regulatorio y fuerte "avance chino"

El mercado de la electromovilidad en Argentina cerró 2025 con un crecimiento histórico. Según el Informe Anual sobre Electromovilidad elaborado por SIOMAA, durante el año se patentaron 26.632 automóviles y comerciales livianos con algún tipo de motorización híbrida o eléctrica, lo que representó un aumento interanual del 88% y el 4,6% del total de ventas del mercado automotor .

El segmento continúa dominado por los híbridos no enchufables (HEV), que concentraron el 76% de los patentamientos, consolidándose como la principal puerta de entrada a la electrificación. No obstante, el informe destaca un fuerte dinamismo de los Mild Hybrid (MHEV), que crecieron 250% interanual, ganando participación frente a tecnologías más tradicionales.

En paralelo, los vehículos 100% eléctricos (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV) avanzan a menor ritmo, condicionados por precios más elevados y la limitada infraestructura de carga, aunque con un impacto ambiental superior. Aun así, los PHEV se posicionaron como la gran novedad de 2025, con un rápido proceso de concentración de ventas en pocos modelos.

El rol clave del marco regulatorio

Uno de los factores centrales detrás del crecimiento fue el Decreto 49/2025, que estableció un arancel de importación del 0% para vehículos híbridos y eléctricos, con un cupo de hasta 50.000 unidades anuales durante cinco años y un tope de valor FOB. Esta medida redujo significativamente los costos de ingreso, facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió la oferta disponible en el mercado local .

Gracias a este contexto, la cantidad de modelos electrificados disponibles pasó de 35 en 2021 a 133 en 2025, incorporando 98 nuevos vehículos en apenas cuatro años. La cartera actual muestra una mayor diversificación tecnológica, con 40 BEV, 39 MHEV, 31 HEV y 23 PHEV.

Marcas, concentración y avance chino

En términos de liderazgo, el mercado muestra altos niveles de concentración. En el segmento HEV, cinco modelos explican el 80% de las ventas, con el Toyota Corolla Cross como claro líder. En BEV, el informe subraya un cambio estructural: la participación de vehículos de origen chino creció del 29% al 55%, desplazando a desarrollos nacionales y a marcas tradicionales.

Este fenómeno también se replica en los PHEV, donde un solo modelo chino concentra el 50% de las ventas, evidenciando la rápida consolidación de liderazgos en tecnologías emergentes.