Eliminan requisitos burocráticos para agilizar exportaciones: qué dice la letra chica

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones al régimen aduanero vigente con el objetivo de modernizar y agilizar los procesos vinculados a las exportaciones. A través de la Resolución General N° 5745/25, el organismo eliminó el requisito del cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea, reduciendo tiempos y simplificando el circuito para los exportadores.

La medida busca simplificar ciertos controles previos y la eliminación obstáculos innecesarios, en particular para el sector agroindustrial y los envíos en consignación. La norma adecua el proceso de liquidación de reintegros y derechos de exportación, en línea con la normativa vigente y la automatización de procesos.

"Esto representa una mejora sustancial, dado que anteriormente no se podía avanzar en la liquidación sin verificaciones manuales y múltiples controles previos al proceso de pago".

Anteriormente, existían autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en exportaciones de cueros. Ahora, dejarán de aplicarse dichas autoliquidaciones en consonancia con lo dispuesto en la reciente Resolución N° 727/2025 del Ministerio de Economía.

De esta manera, el organismo busca agilizar los trámites, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más competitivo para el comercio exterior argentino, especialmente en sectores estratégicos como el agroindustrial.

Requisitos

Respecto de la liquidación de beneficios, será automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertos requisitos operativos y documentales, tales como:

* Ser exportador habilitado y sin embargos.

* Cumplido de la operación registrado.

* Presentación de factura comercial y otros documentos exigidos.

* CBU declarado y vigente.

* Derechos de exportación abonados, en los casos que corresponda.

* Conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto a la liquidación de divisas, cuando aplique.