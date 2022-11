Elon Musk evalúa lanzar su propia línea de smartphones

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, afirmó en los últimos días que si compañías como Google y Apple quitan a Twitter, red social de la cual es dueño, de sus plataformas, desarrollará sus propios celulares y sistemas operativos.

Todo comenzó con un tuit de Liz Wheeler, comentarista política conservadora, quien sostuvo que el actual CEO de Twitter debería optar por desarrollar su propio smartphone y sistema operativo en caso la app de la red social sea retirada de Apple y Google.

“Si Apple y Google sacan a Twitter de sus tiendas de app, Elon Musk debería crear su propio smartphone. La mitad de Estados Unidos dejaría de lado los tendenciosos y fisgones iPhone y Android. El hombre construye cohetes a Marte, un pequeño y tonto smartphone debería ser fácil, ¿verdad?”, dijo Wheeler en su publicación.

If Apple & Google boot Twitter from their app stores, @elonmusk should produce his own smartphone. Half the country would happily ditch the biased, snooping iPhone & Android. The man builds rockets to Mars, a silly little smartphone should be easy, right? — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) November 25, 2022

Musk respondió a la publicación y dijo que, efectivamente, haría su propio teléfono, pero espera no verse obligado a hacerlo. "Ciertamente, espero que no se llegue a eso, pero, sí, si no hay otra opción, haré un smartphone alternativo", sostuvo el magnate.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Tras la respuesta de Musk, Wheeler inició una encuesta en Twitter preguntando a sus seguidores si usarían este hipotético dispositivo, bautizándolo como “tELONphone”. La encuesta ya lleva más de 130 mil votos, de los cuales el 51,2% respondió que sí lo usaría, mientras que el 48,8% restante dijo que no.

Pese a que ni Apple o Google se pronunciaron al respecto, ambas "big tech" tienen políticas que prohíben que las apps de sus tiendas digitales (App Store y Play Store respectivamente) contengan discursos de odio o discriminación, acoso y contenido sexual explícito. Algo que Musk, autodenominado "campeón de la libertad de expresión", no tiene problemas en permitir.