Emprendedora rosarina fabrica ropa y accesorios con neumáticos reciclados

Gimena Galli estudió Diseño de Indumentaria en el instituto IESERH y está al frente de MUTA, una marca sustentable con la que se dedica a reciclar cámaras de neumáticos para fabricar diferentes accesorios y ropa. El caucho reciclado es el material principal del cual están compuestas sus líneas de productos.

Estas comprenden desde mochilas, carteras, billeteras hasta vestuarios como corsets, chalecos, mangas y vestidos, todos productos que se dedica a vender de forma online y en distintas ferias de la ciudad junto a otros emprendedores.

Gimena contó que la curiosidad por usar materiales no convencionales llegó al momento de hacer el trabajo final de su carrera, cuando se lanzó explorar las cámaras de neumáticos en desuso como componente para desarrollar una línea de indumentaria experimental.

Mochila Muta hecha con caucho reciclado y bolsa de verdulería.



“Viendo posibilidades en materiales que se descartan, me encontré con el caucho que se usa para fabricar neumáticos. Así fue como me puse a trabajar en su proceso de reciclado y a probar formas y diseños en un maniquí, cortando y pegando retazos con pegamento, aprovechando su elasticidad y capacidad para crear distintas curvas”, indicó la emprendedora.

Paso a paso

Con tan solo 32 años, lleva un largo trayecto en el mundo de la moda y hoy recorre diferentes talleres de la ciudad de donde obtiene su materia prima principal, a través de diferentes gomerías de la ciudad que le donan sus sobrantes.

Según conto, los neumáticos que dejan de servir generalmente suelen desecharse por estos negocios y terminan acumulándose en basurales donde tardan miles años en descomponerse, liberando una gran carga contaminante durante el proceso.

Otros elementos que usa son chapitas de cerveza y tapas de gaseosas para agregar detalles o apliques a sus producciones. Galli contó que también experimentó con latas y de envases como tetrabrik, para crear combinaciones de negro con plateado.

En cuanto al proceso de reciclado, la primera etapa consiste en dejar los cauchos en remojo con un producto especial para que afloje la suciedad, pero la joven también los cepilla y limpia con acetona y alcohol. Luego, se dedica a lustrar el material con silicona o blem para darle más brillo y termina cortándolo y cosiendo cada pedazo con máquinas o remachando en caso de ser necesario.

Chaleco hecho con neumático reciclado.



“A mí lo que me pasa es que veo que hay muchísimos materiales para reutilizar entonces seguir generando desechos no tiene sentido. Voy a las gomerías, me dan sus sobrantes y aporto mi granito. También hago reparaciones de los objetos que vendo para que los clientes puedan seguir usándolos”, señaló la diseñadora.

Talleres en cárceles

Galli también forma parte de la organización Mujeres Tras las Rejas, que trabaja con mujeres privadas de su libertad acompañándolas durante este proceso y acercándoles diferentes propuestas para que puedan realizar durante su estadía. Entre ellos se encuentra "El Enredo", un taller de experiencias textiles que se desarrolla en el penal de Mujeres en la unidad nº 5 de Rosario.

"Los encuentros son una vez por semana y les dejamos material a las chicas para que produzcan durante la semana en sus celdas y luego hay una producción que ellas hacen para regalar a su familia en la visita, intercambiar o vender a la guardia. Estos proyectos sociales para mí son parte de esta forma de pensar la sustentabilidad", sostuvo la emprendedora y agregó que también tuvo la posibilidad de dar un taller sobre reciclado de cauchos en el penal n°3 de varones.

A su vez, explicó que hay una producción artística, creada en el marco del taller, que fue expuesta en museos y galerías. Galli destacó la realización de encuentros con otros grupos de mujeres, la participación de la 4ta edición de la Quincena del Arte en la ciudad el año pasado y la exposición en Córdoba, junto a otras bordadoras de diciembre a marzo.