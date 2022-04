Empresa santafesina logró un acuerdo inédito para autopartistas de todo el país

Este año, todas las empresas de autopartes del país podrán anotarse para participar de SEMA Show, una exposición de automóviles personalizados y accesorios que se realiza en el Las Vegas desde el año 1967 y es considerada la feria mundial por excelencia del sector. Lo harán a costos mínimos, ya que la mayor parte de las gestiones correrán a cargo del gobierno nacional, ya que incluyó a SEMA dentro del listado de eventos a los cuales prestará su colaboración.

Sin embargo, esta decisión es fruto de los pedidos y esfuerzos de una empresa santafesina que viene desde hace tiempo trabajando para conseguir apoyo estatal en pos de que todas las firmas, inclusive las más pequeñas, puedan participar de lo que consideran es "la vidriera más importante para el negocio de las autopartes". Se trata de Collino Machines, con sede en la ciudad de Sunchales y back en la fabricación de este tipo de insumos para la industria automotriz.

"Después de muchos años invirtiendo grandes sumas de dinero para ser parte de eventos internacionales en Estados Unidos, logramos que Nación nos apoye y este año cualquier autopartista y sobre todo las referidas a elementos especiales y accesorios, van a poder exponer sus artículos en SEMA de una manera muy accesible y con toda la logística resuelta", indicó Leo Collino, titular de la empresa.

Stand de Collino Machines en SEMA.



El empresario contó que el gobierno, a través de la Agencia Argentina de Inversiones, se encargará de la contratación del espacio, coordinar todo el mobilario, la arquitectura y asegurarse que las empresas tengan los servicios cubiertos durante el evento. "La ventaja está en que todas las firmas del país que quieran ir van a estar ubicadas en un mismo stand, lo que permite bajar los costos que se tienen de forma individual", indicó.

¿Que correrá por cuenta de cada firma? Básicamente deberán abonar un pequeño porcentaje (entre el 10% y el 20% del costo total) en el país y gestionar su llegada al evento y el traslado de sus productos. A su vez, Collino agregó que otro actor estratégico que decidió sumarse a la iniciativa y prestar apoyo para que las firmas puedas viajar es el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio Exterior a cargo de Germán Burcher.

"Nosotros fuimos varias veces al exterior, al principio en bloque con distintas cámaras pero hace un tiempo que no encontrábamos consenso con grupos empresarios y seguimos yendo de forma particular y a pulmón. Llegamos a gastar hasta u$s 30 mil para poder ser parte de SEMA, aunque sabemos que es un monto que no está en la posibilidades de muchos", indicó Collino.

En cuanto a la dinámica al interior del evento, precisó que el mismo es tan grande que posee un kilómetro de largo, repleto de stands donde se lucen las principales compañías del mundo automotriz como General Motors, Ford, entre muchas otras. En cuanto a números, se estima que un millón de personas llega cada año a Las Vegas para poder ser parte de esta gran feria y otra que se realizan simultáneamente en la zona.

Leo Collino, al frente de Collino Machine.

A su vez, al ser tan largo, los mejores lugares quedan reservados para las empresas más grandes y representativas del sector y para aquellas que logran sostener su participación año a año. En este sentido, el sunchalense precisó que con Collino lograron mejorar su posición y empezar a generar redes de contacto con firmas de otros países y a ganar experiencia en el exterior, lo cual también los llevo a estar un poco a la vanguardia a nivel país.

"Logramos que entiendan que SEMA Show es el lugar para que muchas empresas argentinas que se dedican a las autopartes o accesorios de automóviles puedan ser protagonistas, mostrarse, generar lazos con actores estratégicos en el extranjero y referenciar al país en el mundo", indicó Collino.

En cuanto a los plazos, estimó que la convocatoria para las autopartistas que quieran sumarse a viajar saldrá en los meses de junio o julio y que para anotarse deberán presentar un certificado SePyMe. Por su parte, SEMA tendrá lugar del martes 1 al viernes 4 de noviembre.