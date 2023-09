Empresario rosarino, nuevo presidente de la CAFMA: visión y desafíos en la adversidad

La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) tiene nuevo presidente y esta vez le llegó el turno a un santafesino. Después de los mandatos de Néstor Cestari (Buenos Aires) y Eduardo Borri (Córdoba), Enrique Bertini (H) estará al frente de la entidad durante los próximos dos años. La novedad fue confirmada en las últimas horas por Ecos365, que logró dialogar con el empresario a última hora de anoche. Visión, desafíos y necesidades, en medio de un contexto signado por la incertidumbre y los daños que todavía causa la sequía.

- ¿Qué sensaciones le genera asumir la presidencia de la CAFMA?

- Son muchas sensaciones y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad para llevar adelante lo que todos los empresarios y colegas han hecho hasta ahora por la CAFMA. Estamos hablando de una entidad que brega por mantener los puestos laborales e incrementarlos y también, por hacer que la maquinaria agrícola nacional tenga un papel preponderante en Argentina.

- Asume en un contexto difícil para todos, ¿qué análisis hace del momento?

- La situación es complicada coyunturalmente. Atravesamos la sequía más grande la historia y la provincia de Santa Fe ha sido muy afectada, al igual que todas las regiones que han padecido los efectos del fenómeno. La realidad es que no hay recursos genuinos actualmente para hacer frente a la operatoria y eso se nota en las ventas de los fabricantes.

- No obstante, ¿el futuro genera optimismo a partir de las proyecciones que hay?

- Las expectativas son buenas entendiendo que el clima esta vez puede acompañar, restableciéndose el régimen de agua para que los productores puedan generar esos ingresos necesarios y así apuntalar las ventas del sector. Si las lluvias acompañan, soy muy optimista. El campo no para, no especula, no da marcha atrás; trabaja, siembra y cosecha. Primero tiene que acompañar el clima, la financiación se acomoda después. Si hay posibilidades o un escenario favorable, los bancos van a estar presentes.

Enrique junto a su padre, uno de los empresarios más destacados del sector, que lamentablemente alleció este año

Ley de maquinaria: “se va a dar”

Uno de los reclamos más vehementes del sector, desde hace unos años (con mayor fuerza en los últimos meses), tiene como protagonista al proyecto de Ley de Maquinaria, para fijar el porcentaje de componentes nacionales que debe tener un equipo para ser considerado de producción local y, de esa manera, lograr mayores incentivos a la hora de acceder, por ejemplo, a beneficios financieros.

- ¿Confía en su tratamiento y aprobación durante su mandato?

- Definitivamente se tendrá que dar en estos dos años. La ley es el DNI del producto nacional. Los fabricantes nacionales hemos demostrado que, si hay condiciones favorables, podemos aumentar de manera considerable los puestos de trabajo. No fue casualidad haber pasado de 26.000 puestos a 40.000 en los últimos años. Las pymes de esta cadena somos una herramienta muy importante para el Gobierno de turno, por la generación de empleo genuino y, principalmente, por la existencia de trabajadores que cobran un sueldo digno sin recurrir a subsidios.

“Por ahora sostenemos los puestos”

Uno de los grandes interrogantes, en medio de un contexto incierto y complicado, pasa por saber qué ocurre con las fuentes de trabajo en el sector. En ese sentido, Bertini reconoció a este medio que han tratado “de no suspender ni reducir horas”.

“El capital más importante de una pyme es el trabajador. Nadie quiere deshacerse de su propia gente o que se le reduzca su poder adquisitivo. Estamos sosteniendo con capital genuino, algunos endeudándose para hacer frente a sueldos y aguinaldos”, advirtió. Pero intentó llevar tranquilidad en momentos donde no abunda: “por ahora mantenemos la tesitura de sostener los puestos y las horas de trabajo”.