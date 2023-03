Empresas rosarinas quieren meterse en China: qué rubros tienen potencial

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Exterior, y la Agencia Santa Fe Global, junto al Hub Integral de Argentina en Shanghai y el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Shanghai, permitieron la participación de cuatro empresas santafesinas del sector alimenticio en una degustación de sus productos en Shanghai, China.

La jornada, que se llevó a cabo este viernes (horario chino), contó con la participación de 27 representantes de empresas importadoras, supermercados, restaurantes y hoteles asiáticos que tuvieron la posibilidad de catar los productos santafesinos expuestos en instalaciones del Hub Integral de Argentina en Shanghai.

La iniciativa se enmarca en el programa “Santa Fe Mira a Asia”, que busca desarrollar mercados estratégicos con China, India y Vietnam, proponiendo el abordaje desde sus aspectos culturales, sociales, políticos, científico-tecnológicos y comerciales. En ese sentido, se trabaja con distintas iniciativas de vinculación, como la realización de capacitaciones, conferencias y rondas de negocios, con los diferentes sectores interesados.

Las cuatro empresas rosarinas que representaron a Santa Fe fueron: Hand Food, fabricante de pochoclos saborizados y libres de gluten; Crowie, dedicada a la elaboración de snacks saludables, libres de gluten elaborados a base de arroz; La Cumbre, fabricante de budines, galletitas, bizcochitos, snacks y magdalenas o mini budines; y San Ignacio, dedicada a la elaboración de dulce de leche, quesos y productos frescos.

El titular de la firma La Cumbre, Paulo Lanza, agradeció a Santa Fe Global por la oportunidad y manifestó: “En el evento participaron más de 25 empresas Chinas interesadas en nuestros productos. Nosotros expusimos tres de nuestros productos insignia a nivel internacional. Durante la actividad pudimos detectar una demanda latente de un mercado que sin lugar a dudas a nivel mundial es uno de los más demandantes. Estamos muy conformes con lo vivido en el evento, esperamos poder ver los resultados pronto”.

En tanto, sobre la participación el referente de la firma San Ignacio, Fernando Morón, agregó: “Esta participación fue una gran oportunidad para comenzar a explorar en un mercado tan importante y relevante como lo es el de China. Para San Ignacio no es solo una posibilidad de ampliar mercado y estar presentes en mayor cantidad de países sino que además nos permite llevar nuestro dulce de leche y poder compartir un producto tan representativo de nuestra cultura y nuestros gustos”.

A su turno, la representante de la empresa Hand Food, Julieta Lopez, expresó: “Estoy muy agradecida por la gestión que se está ejecutando a través de la Agencia Santa Fe Global, ya que me sentí muy contenida, además han sido muy expeditivos para todas las necesidades que he tenido. Recién estoy dando los primeros pasos en este camino y el hecho de sentirme acompañada es fundamental en este momento de crecimiento y apertura al mundo. En cuanto a nivel de oportunidades, lo veo muy factible ya que es un mercado que me interesa muchísimo”.