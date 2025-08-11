En Rosario el asado no cambia de precios, pero otros cortes gambetean a la inflación

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizó en Rosario un trabajo de campo durante la primera y la segunda quincena de julio para conocer el panorama de precios y comparar con las carnes sustitutas.

Los precios minoristas promedio de la carne vacuna en esta plaza mostraron una variación del 1,04% con respecto al mes anterior, un 30,4% desde que comenzó el año 2025 y un alza del 58,4% con respecto a julio 2024.

El precio de la media res no exhibió una variación con respecto al mes anterior. De esta manera, la suba se ubica en el 27,11% desde que comenzó el año 2025 y del 56,4% en comparación con Julio 2024.

Las mayores subas de precios en julio 2025 en esta plaza se dieron en el peceto (2,4%), la paleta y picada común (1,9%) y el osobuco (1,8%). En cambio las mayores caídas en sus precios fueron el asado de tira (0,6%), el matambre (0,6%) y la tapa de asado (0,05%).

Pollo y cerdo

En tanto, el precio del pollo fresco exhibió una variación del 3,8%, con respecto a junio 2025, un 22,7% desde que comenzó el año y una aumento interanual del 45,9%.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del 0,2% con respecto al mes anterior, un 8,5% desde que comenzó el año y del 66,3% comparándolo a los valores registrados un año atrás.