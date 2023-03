En rojo: el déficit con Brasil fue el más abultado desde mitad del 2018

El déficit bilateral con Brasil creció con fuerza en febrero y el primer bimestre del 2023 cerró con sendos negativos en un dato clave, ya que se trata del principal socio comercial, en un contexto en el que las divisas se convirtieron en la variable clave a mirar, con la actividad económica en declive por el control de las importaciones y las reservas con una baja de u$s 1.117 millones en lo que va del año, luego de un jueves en el que el Banco Central (BCRA) logró comprar apenas u$s 4 millones. La señal desde la balanza de bienes es mala: el rojo bilateral de febrero fue el más abultado desde junio del 2018.

Así, se trató del peor déficit de los últimos 56 meses, de la mano de unas exportaciones que crecieron un 19,2% interanual en febrero y alcanzaron los u$s 944 millones, lo cual implicó una mejora respecto a los niveles de enero; pero con unas importaciones que fueron a mayor velocidad: crecieron un 27,5% interanual, más del doble que el 11,7% interanual evidenciado en enero, y alcanzaron los u$s 1.317 millones en febrero.

El efecto en las reservas del Banco Central

El flojo febrero observado en la balanza comercial con Brasil tuvo consecuencias sobre la participación del BCRA en el mercado cambiario. El mes estuvo caracterizado por una racha de ventas de divisas que recién se cortó en la última semana, cuando la autoridad monetaria logró hacerse de algunos millones para revertir sólo parcialmente la tendencia. Con todo, febrero terminó con una pérdida de reservas netas, que son las que mira el FMI para el cálculo de las ahora revisadas metas, por u$s 870 millones.

Febrero no arrancó mucho mejor, aunque durante el jueves el BCRA logró comprar u$s 4 millones, según fuentes del mercado. El miércoles había tenido que vender u$s 40 millones, número apenas por encima del promedio de ventas diarias de u$s 30 millones en lo que va del año, por lo cual el balance, por ahora, es negativo.