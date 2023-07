Entidad financiera se expande y abre el primer banco bar de la ciudad

En un contexto de acelerada digitalización en el sector financiero, el presidente del Banco Coinag, Hernán Sefusatti, revela la postura optimista de la entidad frente a los desafíos que enfrenta la región. En especial, en el sector agropecuario, y su apuesta por la digitalización como herramienta clave para impulsar el desarrollo y ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. En una entrevista exclusiva con Ecos365 destaca el enfoque de Coinag en la diversificación de sus actividades y su compromiso con el crecimiento y el bienestar de la región. Al punto de convertirse en pioneros por instalar el primer banco bar de la ciudad, un formato de experiencia que se puede ver en otros países del mundo.

-¿Cómo cerraron el primer semestre? Era importante para la gestión ver cómo reaccionaba el agro después de la sequía.

-Sí, la verdad es que nosotros, como una entidad vinculada a lo que es la producción, el agro, la industria y el comercio, que en definitiva, en nuestra región se ve afectada por la sequía. Sinceramente, estamos apoyando todo este proceso que ha surgido a partir de este fenómeno natural y que se viene repitiendo lamentablemente ya hace dos o tres años. Esta última cosecha de manera más intensa, pero la verdad es que hemos tenido menos refinanciaciones de la que originariamente habíamos previsto o pensado. También es producto un poco del conocimiento de nuestros clientes por nuestro asiento en la zona desde hace mucho tiempo, que nos permite muchas veces enfocarnos en darle soluciones a gente que conocemos de varias generaciones.

-Empezó a llover, el trigo pinta mejor. Y para la soja, al menos o el maíz también ¿Qué perspectiva ves para la segunda parte del año?

-Yo soy optimista y soy optimista porque además de estar en la banca soy productor agropecuario. Cuando empezó a llover, te diría que salimos todos corriendo a sembrar el trigo. Y ya estamos haciendo las reservas de semilla para la soja, empezamos a comprar los productos, los fertilizantes y bueno, hay que agudizar muchas veces el ingenio para que financieramente nos pegue lo menos posible. Recorro mucho la zona y ves con mucha alegría cómo el productor agropecuario sale con su tractor, con su casilla, con su sembradora. Y eso es lo que realmente le da la potencia que tiene el campo.

-¿Ves un 2024 más optimista? ¿O la inflación puede que borre todo ese optimismo?

-Uno para desarrollar esta actividad tiene que ser optimista y tiene que mirar al futuro. Obviamente no tiene que ser ingenuo, pero yo creo que tenemos posibilidades que son innegables en la región, en Argentina. Los alimentos son una necesidad que tiene el mundo. La energía, el gas, el petróleo, el litio, son todas cuestiones que nos están beneficiando, y sobre todo a partir de esta desgracia, que es una guerra. Creo que nos está posicionando en un montón de cuestiones. Ahora bien, nos preocupa la inflación, esperemos que empiece a ceder en algún momento, lo cual va a ir acompañado con baja de tasas. Pero bueno, somos optimistas por naturaleza.

-¿Y cómo hacen siendo un banco local, que no son estatales y con un proceso vertiginoso de digitalización que vive el sector financiero?

-Nosotros somos líderes en digitalización. Lo vimos realmente de movida. Imaginate que somos un banco nuevo, si bien tenemos algo así como 70 años en el mercado, pasamos por distintos procesos y nos volvimos a relanzar como Banco Coinag hace 10 años. La digitalización es clave. Estamos entre las tres entidades financieras que más servicios digitales les prestan a las empresas. Tenemos una empresa tecnológica en el grupo y realmente nos destacamos por eso. Tratamos de dar soluciones que otros bancos no piensan, que no pueden dar. En definitiva, alguien dijo alguna vez que los bancos ofrecemos paraguas cuando no llueve. Nosotros tratamos de ofrecer el paraguas cuando llueve y creemos que está lloviendo. Y por eso salimos con el paraguas.

-¿Cuáles son los objetivos de grupo? También están en la construcción, está la empresa tecnológica ¿A dónde están invirtiendo?

-Nos podemos definir como un grupo 360. Esto es algo que va mutando, es algo dinámico, donde hay determinadas actividades que por momentos son redituables y por momentos no. Y además tenemos que estar atentos a los nuevos desafíos. Entonces el grupo sinergiza internamente y externamente. Internamente tenemos una compañía transportadora de caudales, que hoy es la más importante te diría de la provincia de Santa Fe. Le prestamos servicios a muchas entidades bancarias y a otras empresas de pagos. Tenemos la pata tecnológica que también aporta muchísimo, es la que mira el futuro, la que está en un proceso de disrupción permanente.

-¿Cuánta gente trabaja en la empresa de tecnología?

-60 personas directa y otro tanto te diría contratados. Y además tenemos empresas subcontratadas para distintos procesos. Tenemos muchos ingenieros, muchos desarrolladores. Pero te quiero resaltar algo: somos de la región. Cuando vos veas que Coinag anda bien, vas a ver que sus empleados andan con mejor auto, que andan con mejores cosas que hacen a su bienestar, a su vida. Porque somos de acá. Nosotros invertimos acá. La plata de acá queda en Rosario, apostamos en Rosario, en la región obviamente.

-¿Y en esa otra pata que es la construcción, cómo estamos? ¿Se viene algún proyecto más de los que están haciendo?

-En realidad tenemos un proyecto propio, con tres torres. Hay dos torres que se van a estar entregando en los próximos meses. Y al lado hemos comprado otro terreno. Es una obra muy linda. Te doy la primicia. Vamos a instalar una sucursal del banco juntamente con un bar. Va a ser un banco bar. Queremos ir a ese formato, lo vemos en otros países. El problema de la banca es que la mayoría de la gente, nuestros jóvenes, no quieren ir al banco. Tenemos que lograr que la gente combine lo que es la tecnología, pero también con las personas.

-¿Van a poder ir los clientes o cualquiera?

-Cualquiera.

-¿Qué se va a encontrar?

-Va a estar interconectado. Va a ser algo lindo. Le va a dar incluso visibilidad a la entidad y le va a traer muchas cosas buenas al barrio. Un edificio lleno de amenities, pileta, gimnasio, quincho. Estamos en ese camino.

-Vuelvo a la parte más financiera. Hoy, muchos bancos tienen una fuerte dependencia de lo que le prestan al estado. ¿Cómo estás viendo la negociación con el Fondo? ¿Cómo estás viendo ese escenario?

-Nosotros entendemos que la sequía es un fenómeno que cualquiera es objetivo. Trasciende lo ideológico, lo partidario. Cuando vos tenés un hecho de esta naturaleza, donde un cuarto de tus ingresos en dólares se ve restringido por esto, no tenés otra alternativa más que lograr que tus acreedores te refinancien, que te permitan facilidades que puedas salir. Como toda negociación va a ser dura. Pero bueno, deseamos que se llegue a un buen puerto y que sobre todas las cosas quede creado un campo fértil para que el gobierno que sigue pueda aprovechar y pueda ayudar a contribuir al desarrollo de nuestro país.