Entre Milei y Trump: BYD sacude el tablero local, Genera se lanza para desarrolladoras y la UGR cruza la General Paz

Otra semana en la que la economía argentina volvió a oscilar entre el entusiasmo y el vértigo. El inesperado respaldo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei, con la inyección directa de dólares y el swap por USD 20.000 millones para el Banco Central, disparó alivio y optimismo en los mercados. Pero mientras el foco estaba puesto en Washington, Rosario y la región también registra una dinámica económica en la micro que tiene sus claroscuros.

BYD, el gigante chino que podría cambiar el tablero local

En el sector automotor, BYD —el gigante mundial de vehículos eléctricos de origen chino— avanza con fuerza en su desembarco argentino, y Rosario aparece entre los destinos más codiciados por los grandes grupos de concesionarios que quieren desembarcar en la región.

Según confirmaron distintas fuentes a Ecos365, varios de los principales concesionarios locales y nacionales compiten por quedarse con la representación oficial. La pulseada, silenciosa pero intensa, podría definir un punto de inflexión en un mercado históricamente dominado por actores familiares y regionales. Sobre todo si viene de la mano de un jugador de peso.

Durante la presentación oficial de la marca en Costa Salguero, directivos de BYD detallaron una estrategia agresiva de precios y postventa, basada en mantenimiento bonificado, repuestos a demanda y garantías extendidas. Además, apuntaron a hablarle directamente al bolsillo del comprador argentino: un auto eléctrico con menor costo operativo, ahorro mensual y un diferencial en eficiencia energética frente a los motores convencionales.

De concretarse el desembarco, Rosario recibiría a un jugador de escala global, con un modelo comercial que podría forzar una reformulación de márgenes, estrategias publicitarias y estándares de atención. Para algunos empresarios, “esto será como la llegada de Netflix: un nuevo actor que cambia el ecosistema y obliga a todos a reinventarse”.

Genera: el crédito energético que ahora llega a las desarrolladoras

En los próximos días, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe lanzará oficialmente la nueva fase del programa Genera, que permitirá que desarrolladoras inmobiliarias puedan financiar la infraestructura eléctrica de sus proyectos.

Hasta ahora, Genera estaba destinado principalmente a sectores industriales y productivos, pero con esta ampliación, la iniciativa apunta a agilizar la conexión eléctrica en nuevos edificios y complejos habitacionales, junto con la eliminación burocracias históricas como también se anunció.

El plan ofrece créditos en pesos, tasa subsidiada y amortización en cuotas, mientras la EPE ejecuta directamente las obras necesarias. “Buscamos dinamizar la construcción y garantizar infraestructura energética moderna en cada nuevo desarrollo urbano”, explicaron desde la empresa.

El esquema permitirá destrabar múltiples proyectos inmobiliarios demorados por falta de capacidad eléctrica, un reclamo que venía ganando fuerza entre constructoras y cámaras empresarias del Gran Rosario.

Networking, tecnología y expansión: BNI y UGR marcan el ritmo empresarial

El ecosistema local también vive su propio auge. BNI Rosario, la red de networking que conecta empresarios y emprendedores, se posicionó como la séptima región más grande en mundo para la entidad. Su crecimiento fue tan notable que la organización planea abrir nuevos grupos en localidades del interior santafesino y traer la convención latinoamericana a Rosario en 2026, consolidando a la ciudad como epicentro de un movimiento empresarial con otro formato.

En paralelo, la Universidad Gran Rosario (UGR) dio un paso clave al presentar su proyecto de hub tecnológico en Funes, destinado a impulsar startups y formación digital. Pero dio otro más ambicioso en Buenos Aires: la compra de un edificio de cinco pisos en pleno centro porteño, donde la empresa planea instalar una sede operativa y educativa para mediados de 2026.

La expansión también alcanzará Córdoba, completando un mapa de crecimiento nacional basado en innovación, educación y tecnología aplicada.

Industria en pausa: cuellos de botella y suspensiones

No todo es optimismo. En el sector industrial, la línea blanca enfrenta semanas críticas.

Fabricantes de heladeras y electrodomésticos informan demoras de hasta 60 días en las entregas por falta de equipos importados, al mismo tiempo que se profundizan los conflictos gremiales derivados de suspensiones o despidos.

En este contexto, Electrolux confirmó la suspensión temporal de 400 trabajadores en su planta rosarina durante octubre, mientras evalúa ajustes en su esquema productivo, generándose por estos días “un cuello de botella” por el by pass de producción local por importada.

Crecen la cantidad de pequeñas pymes/talleres del cordón productivo ya ofrecen sus plantas o máquinas a precio de saldo, incapaces de sostener su operación ante la suba de costos, la falta de financiamiento, pero sobre todo la competencia con la importación también de sus propios clientes.

Por todo esto, un grupo de entidades empresariales -entre ellas la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme)- logró en la última sesión en la Cámara de Diputados de la Nación- abrir la discusión en comisiones el proyecto que establece alivios impositivos y financieros a un segmento de la actividad económica que ya no tiene salvavidas.

Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina. El mayor retroceso se dio en transporte y almacenamiento, seguido por la industria manufacturera y los servicios inmobiliarios.

Biodiésel, alivio impositivo y ronda de negocios supermercadista

En el sector del biodiésel, de alto peso en Santa Fe, las cámaras pymes alertaron sobre la paralización total de la producción por un precio regulado que quedó por debajo de los costos reales.

A contramano, el gobierno nacional decretó la eliminación temporal de los derechos de exportación para acero, aluminio y derivados hasta fines de 2025, buscando reactivar la competitividad después de que países como Estados Unidos subieran las barreras arancelarias.

Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe junto con CAME y entidades empresarias, realizará este jueves una ronda de negocios en La Fluvial, centrada en la cadena supermercadista y el consumo masivo. Con más de 150 empresas ya inscriptas, el encuentro apunta a fortalecer redes de provisión y abrir nuevos canales comerciales, en un escenario de consumo en retracción.

Rosario, una vez más, refleja esa contradicción nacional: una ciudad que atrae proyectos, capitales y talento, pero que también convive con suspensiones, cierres y un delicado equilibrio financiero.

Inversiones tecnológicas y la paradoja del optimismo

Otra vez, días de subibaja de alto impacto para la economía argentina. El nuevo y contundente apoyo del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei fue inédito y lo seguiría y pasó lo que nadie imaginaba.

Estados Unidos compró pesos, por lo que inyectó dólares en el mercado local. ¿Cuántos? Es irrelevante. Fue un gesto que, como reconocieron en el mundo financiero local, descolocó a todos.

Una decisión que corrió en paralelo a la confirmación del swap con el Banco Central por USD 20.000 millones. El martes probablemente se conozcan más detalles paquete de ayuda y condiciones después de la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca. ¿Qué pide EEUU a cambio? Una muestra la dio Bessent durante una entrevista televisiva: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, dijo, mencionando también la importancia del uranio y las tierras raras en la relación bilateral.

En medio de esa tensión geopolítica, el anuncio de OpenAI y Sur Energy funcionó como un mensaje de confianza y de reposicionamiento estratégico, Anunciaron una inversión de USD 25.000 millones en un mega data center en la Patagonia.

Euforia de mercado y cautela empresaria

Los mercados celebraron. Los activos locales se dispararon y los operadores financieron olvidaron por un día las elecciones del 26 de octubre. Sin embargo, en el mundo real las dudas persisten. “Es muy positivo lo que pasó, pero todavía no sabemos cómo sigue. Los últimos anuncios duraron días”, reconoció el CEO de un banco nacional durante un cóctel reservado para inversores.

La misma mezcla de entusiasmo y escepticismo se replica entre empresarios de la región, que siguen esperando definiciones sobre el tipo de cambio y el financiamiento.

Esa dicotomía —entre el festejo financiero y la incertidumbre productiva— se trasladará también a Mar del Plata, sede del próximo Coloquio IDEA, donde estarán Caputo y Milei.

Un país que se mueve al ritmo de los anuncios, mientras la economía real todavía espera su turno.