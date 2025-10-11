La UGR lanzó un hub tecnológico en Funes que mezcla aulas, startups y café

Funes quiere transformarse en un polo tecnológico y educativo. Y el primer paso lo dio la Universidad del Gran Rosario (UGR), que acaba de presentar su nuevo Hub de Tecnologías, un espacio donde la formación en inteligencia artificial, ciencia de datos y programación convive con el coworking, la innovación y hasta el café compartido.

Una “nueva presencialidad” con ADN innovador

El rector de la UGR, Javier Macchi, y el director del proyecto, Germán Giró, explicaron que el Hub es mucho más que un edificio: es una nueva forma de aprender y vincularse.

“Buscamos una nueva presencialidad que combine lo mejor de la virtualidad y el encuentro humano. No más aulas antiguas con un docente y alumnos pasivos. Queremos un ecosistema diverso, con estudiantes, emprendedores, empresas y curiosos que se crucen y generen cosas nuevas”, resumió Giró.

El proyecto se levanta en Funes, en un espacio que tendrá aulas híbridas, coworking, un bar, una sala para más de 200 personas y zonas para networking y eventos tecnológicos. Será el punto de partida para que la universidad, las empresas y los jóvenes construyan proyectos reales.

De la universidad al startup: el puente entre educación y empresa

La idea es clara: formar profesionales que no solo busquen empleo, sino que lo creen.

“La universidad no quiere ser solo un lugar de salida laboral, sino un espacio donde las empresas traigan sus necesidades y, junto con los estudiantes, formen talento a medida”, explicó Macchi.

Javier Macchi, rector de la UGR.

Incluso, se proyecta la creación de un capital semilla para impulsar startups tecnológicas surgidas del propio ecosistema.

En un contexto donde la transformación digital redefine los perfiles laborales, la UGR busca potenciar carreras cortas y flexibles con rápida inserción laboral.

Carreras que conectan con el futuro

La propuesta académica del Espacio de Tecnologías de la UGR incluye tres ejes principales:

Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (TUCD-IA): para aprender a transformar datos en conocimiento y dominar el machine learning.

Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP): orientada al desarrollo de software, apps y entornos digitales.

Ciclo de Licenciatura en Ciencia de Datos, que permite continuar la formación universitaria con un esquema de estudio flexible y articulado.

Ambas tecnicaturas comparten un tronco común de 12 materias, lo que permite obtener una doble titulación cursando solo cinco materias adicionales. Además, los estudiantes podrán insertarse laboralmente desde el primer año gracias a convenios con empresas tecnológicas y al entorno colaborativo del hub.

Educación, empresas y futuro

El nuevo espacio se proyecta como un punto de encuentro entre la academia y el sector productivo. “Queremos que las empresas sientan que este es su lugar para innovar. Que encuentren acá a los profesionales que necesitan, pero también las ideas que todavía no existen”, dijo Giró.

Para 2026, la UGR sumará cursos y diplomaturas en IA aplicada, desarrollo web y estrategias de inteligencia artificial para empresas, con el objetivo de que Funes y la región se conviertan en un laboratorio vivo de la economía del conocimiento.

Funes, epicentro de la nueva generación tech

“Todo virtual no sirve y todo presencial tampoco”, resumió el rector Macchi. Ese equilibrio —entre lo humano y lo digital, entre la formación y la innovación— es el corazón del nuevo proyecto.

La UGR apuesta a que Funes se transforme en un imán para jóvenes, profesionales y empresas tecnológicas, con un modelo educativo que rompe las paredes del aula y mezcla ideas, café y código.