Entre tasas en baja, acuerdos globales y nuevas privatizaciones, Rosario estuvo Activa Pymes y el éxito chino local

Semana de señales múltiples y un tablero que se reacomoda. El Banco Central bajó las tasas, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectó un crecimiento del 4% para 2026 y la inflación cayendo a 1,6% mensual en abril.

En simultáneo, el Gobierno adjudicó concesiones viales a Obring (puente Rosario-Victoria), apura la privatización del 45% de Nucleoeléctrica Argentina, y promete tener listos antes de fin de año los pliegos del Belgrano Cargas y la Hidrovía.

En paralelo, Rosario fue epicentro de Activa Pymes 2025 reunió a más de 400 empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario (pensado desde la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario y promovido por Ecos365).

Esta semana se conoció que el gobierno nacional confirmó con su aprobación el primer proyecto para Santa Fe y el primero portuario en el país dentro del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). Terminales y Servicios (TYS) levantará Terminal Timbúes, el puerto multipróposito de última generación que en esa localidad del norte del Gran Rosario con un desembolso de u$s270 millones de dólares.

Otro de los temas estos días pasa por el éxito del desembarco del empresario chino en La Favorita y ya más de uno está pensando un esquema similar para otros centros comerciales. La preocupación entre los pequeños comerciantes. Claramente parece ganar terreno la consolidación del comercio a otras escalas.

Por otra parte, Carrefour entra en la recta final de su venta. También el acuerdo Mercosur–Unión Europea parece inminente y se expidiría en estos días el juez de la causa Vicentín. En cambio, lo que recién se inició esta semana es la causa cuadernos, que tiene a tres empresarios santafesinos en el banquillo de los acusados y volvieron a ser el comentario en los eventos empresariales de fin de año. Así como el cierre de “campañas” de cara a la asamblea en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Tasas que bajan, crédito que no llega y Pymes al límite

La pax cambiaria dio algo de respiro, pero el costo del dinero sigue siendo el gran tema. En Activa Pymes, el presidente del Banco Municipal, Claudio Forneris, reconoció que las tasas del Central ya rondan el 20%, aunque su impacto se verá primero en las grandes corporaciones y recién después en las pymes.

Mientras tanto, muchas firmas industriales y agropecuarias siguen ajustadas: Electrolux extendió suspensiones hasta fin de año (al reconfigurar su esquema de sustitución de producción local por importaciones) y otras no logran refinanciar deudas. “Podemos esperar la baja de la inflación, pero no seis meses por un crédito”, graficó un empresario rosarino.

Puccini, el “palo-cajón” y los $10.000 millones

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó el financiamiento de $10.000 millones para distintos proyectos de energía, de los cuales 600 millones ya se adjudicaron para eliminar el histórico “palo-cajón” en más de 160 edificios en la provincia. También adelantó mayor financimiento y esquemas que permitan una “mayor competitividad” para las empresas santafesinas. Algo que podría anunciar esta semana el ministro de Economía, Pablo Olivares, con la ley impositiva 2026.

Inteligencia artificial, cultura laboral y oportunidades en EEUU

La IA también fue protagonista en Activa Pymes: Martín Cabrera (OXY46), Eduardo Ergueta, Gabriel Fernández (AFG) e Ignacio Imaz (Cruci) coincidieron en que el desafío no es tecnológico, sino cultural.

Fernández contó que, gracias al nuevo esquema arancelario de Estados Unidos, multiplicó por cuatro su operación con una automotriz alemana: “El futuro no depende del algoritmo, depende del financiamiento”.

El gerente general del Mercado Argentino de Valores (MAV), Mariano Cirio, destacó las herramientas del mercado para financiar crecimiento, mientras Martín Quirós y Juan F. Retali aportaron la mirada de la empresa familiar y el cliente digital.

En tanto, en el cierre del evento, el diputado y economista Luciano Laspina advirtió que “Argentina tiene todo para crecer, pero debe evitar los excesos de confianza”.

Olivares y la nueva Ley Tributaria Santafesina

El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, ultima los detalles de la Ley Tributaria 2026 junto con su equipo: sin aumento de alícuotas, reducción de carga mediante beneficios y estabilidad fiscal pye, serían algunos de los ejes. Además, se evalúa una regionalización tributaria para compensar a las empresas del interior y mejorar la competitividad de zonas alejadas de los puertos.

Fundación Libertad y Espacio IDEA: el pulso empresario

El debate económico se amplió con el Congreso de Economía Provincial de la Fundación Libertad, que volvió a poner el foco en el federalismo fiscal y la competitividad regional.

En paralelo, Espacio IDEA Rosario, en el auditorio de OSDE, reunió a empresarios para debatir el futuro del trabajo y la incorporación de inteligencia artificial a la gestión pymes.

MSR y los nuevos proyectos 2026

MSR Inversiones cerró el año con anuncios de nuevos desarrollos inmobiliarios para 2026. El sector confía en reactivarse con la baja de tasas hipotecarias y una demanda contenida tras meses de recesión.

La mayoría de los empresarios esperan la vuelta del crédito, un buen año del campo y crece el consenso que las instituciones del sector deben dejarse de hablarse así mismas y salir, por ejemplo, a colaborar a mejorar la reputación de la marca “Rosario” para que vuelvan los inversores. Así lo comentaron varios de ellos en las finales de Torneo de Rugby del Litoral que se jugaron en las cuatro hectáreas del Jockey Club con una asistencia extraordinaria para un evento de esas características, donde Universitario volvió a ser de Primera y los verdiblancos salieron campeones de la máxima categoría regional.

La Favorita, el boom chino y la competencia local

Otro tema que llamó la atención en el mundo empresario: el éxito del empresario chino en La Favorita. El desembarco impactó directamente en históricos jugadores locales como El Palacio de la Oportunidad, y otras cadenas e importadores ya analizan expandirse a otros centros comerciales, incluso en los a cielo abierto.

El fenómeno chino marca el inicio de una nueva etapa del comercio no sólo online, con precios agresivos y estrategias globales en clave local.

El diagnóstico de Asiain y el CESO

En el décimo aniversario del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), Andrés Asiain advirtió que la apertura económica “profundiza la crisis del empleo y los salarios reales”. Una voz disonante frente al optimismo moderado del empresariado, pero que pone en alerta el costo social del nuevo modelo.

Concesiones, privatizaciones y la apuesta oficial

El gobierno nacional acelera la ola de concesiones y privatizaciones. Esta semana, Obring se quedó con la concesión del Puente Rosario-Victoria. Se avanza con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina y los pliegos del Belgrano Cargas y la Hidrovía Paraná-Paraguay estarían listos antes de fin de año.

El objetivo: atraer capital del agro y la minería para potenciar infraestructura estratégica.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea, cada vez más cerca

El acuerdo Mercosur–Unión Europea avanza hacia su aprobación definitiva, ya se dijo varias veces en el pasado, pero esta vez parecería que cierra. Eliminaría aranceles sobre el 90% del comercio bilateral, beneficiando al agro, la energía y la minería regional.

Para Europa, es una estrategia para reducir la dependencia de China; para el Mercosur, una oportunidad histórica de inserción global.

“El acuerdo traerá estabilidad institucional y reglas claras”, destacó Marcelo Elizondo, mientras Jorge Vasconcelos (IERAL) alertó que “la presión geopolítica de Estados Unidos y China ya define los márgenes de maniobra del bloque”.

Carrefour y el tablero privado

La venta de Carrefour Argentina entra en su recta final. Quedan en carrera Coto, Changomas (Francisco de Narváez) y el fondo Klaff Realty, mientras IRSA (Elsztain) analiza participar desde el costado inmobiliario. Se retiró de la pelea Cencosud. El proceso, liderado por Deutsche Bank, debería definirse antes de fin de año: si no convence ninguna oferta, los franceses podrían bajarse de la operación.

El REM del Banco Central y el horizonte 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicado el viernes, confirmó la hoja de ruta optimista: inflación en baja, cosecha récord y crecimiento del 4% para 2026.

Después del ajuste, el desafío para Milei será sostener ese impulso sin romper la estabilidad.

En los pasillos de Activa Pymes, un industrial lo resumió entre risas: “Este año el rebote fue pedo de buzo. En 2026, o flotamos o nos hundimos juntos.”

Rosario, espejo de la Argentina posible

Entre tasas que bajan despacio, leyes tributarias en el horno, acuerdos globales en marcha y empresarios que se reinventan, Rosario volvió a ser el laboratorio donde la macro se vuelve real.

Activa Pymes 2025 fue mucho más que un evento: una radiografía en vivo de la economía argentina y de la resiliencia del sector productivo.

El país busca aire, las pymes resisten, y el 2026 promete sigue siendo un signo de interrogación.