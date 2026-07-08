Escalada geopolítica: el crudo vuelve a subir con fuerza y los inversores huyen del riesgo

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a alterar el equilibrio de los mercados financieros. El petróleo registró una fuerte suba impulsado por el temor a interrupciones en el suministro energético, mientras las principales bolsas del mundo operaron con pérdidas ante un renovado escenario de incertidumbre geopolítica.

El petróleo vuelve a ser el termómetro del riesgo

La reacción más inmediata se observó en el mercado energético. El barril de Brent, referencia para gran parte del comercio internacional, avanzó más de un 6% y volvió a acercarse a los US$80, mientras que el WTI mostró un comportamiento similar.

La suba refleja la preocupación de los operadores por una eventual afectación del flujo de crudo desde Medio Oriente, una región que concentra una parte significativa de la producción mundial y donde cualquier alteración suele trasladarse rápidamente a los precios internacionales.

Bolsas en rojo y mayor búsqueda de refugio

El incremento de la tensión también impactó sobre los mercados accionarios. Las principales plazas europeas registraron fuertes retrocesos y los futuros de Wall Street anticiparon una apertura negativa, mientras que en Asia predominó la misma tendencia.

En escenarios de incertidumbre geopolítica, los inversores suelen reducir su exposición a activos de riesgo y privilegiar posiciones más defensivas, un comportamiento que volvió a repetirse frente al deterioro del panorama internacional.

El estrecho de Ormuz, otra vez en el centro de la escena

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo. Una parte sustancial del comercio global de petróleo transita por esa vía, por lo que cualquier amenaza a la navegación incrementa el riesgo de interrupciones en la oferta y presiona sobre los precios del crudo.

Qué puede pasar con la economía mundial

Más allá de la volatilidad de corto plazo, los analistas siguen de cerca el impacto que una prolongación del conflicto podría tener sobre la inflación, los costos energéticos y la actividad económica global.

Si los precios del petróleo permanecen elevados durante un período prolongado, el aumento de los costos de transporte y producción podría volver a ejercer presión sobre los índices de precios, complicando las expectativas de baja de tasas por parte de los principales bancos centrales y agregando un nuevo factor de incertidumbre para la economía internacional.