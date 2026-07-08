Hidrovía: se abre una nueva etapa con obras y una baja del peaje

La Vía Navegable Troncal inició una nueva etapa con la entrada en vigencia de su nueva concesión, que contempla el comienzo de obras de infraestructura, mejoras en las condiciones de navegación y una reducción en el valor del peaje para los buques que operan sobre el corredor fluvial.

La medida apunta a fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino en un contexto en el que los costos de transporte representan un factor determinante para las exportaciones, particularmente las del complejo agroindustrial, principal usuario de la hidrovía.

Menores costos para una vía estratégica

La hidrovía concentra el mayor volumen de cargas de exportación del país. Por este corredor transita buena parte de los granos, harinas y aceites que la Argentina comercializa en los mercados internacionales, además de otras mercaderías de origen industrial y regional.

En ese escenario, cualquier mejora en la eficiencia operativa tiene un efecto directo sobre la competitividad de la cadena exportadora. La reducción del peaje busca aliviar parte de los costos asociados al transporte fluvial, mientras que las obras previstas apuntan a optimizar la navegabilidad y aumentar la seguridad de las operaciones.

Infraestructura como factor de competitividad

El nuevo esquema contempla trabajos destinados al mantenimiento y modernización de la vía navegable, con el objetivo de garantizar mayores niveles de previsibilidad para el comercio exterior.

Para el sector privado, la calidad de la infraestructura logística constituye uno de los principales factores para reducir tiempos de tránsito, mejorar la planificación y disminuir costos operativos. En un mercado global cada vez más competitivo, la eficiencia del sistema de transporte adquiere un peso creciente en la formación del precio final de los productos exportados.

Impacto sobre el agro y el comercio exterior

El complejo agroexportador concentra una parte significativa de los embarques que utilizan la hidrovía como salida hacia los puertos de ultramar. Por esa razón, las mejoras previstas tienen un impacto que trasciende al sector naviero y alcanzan a toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización internacional.

La combinación de una infraestructura modernizada y una estructura tarifaria más competitiva busca consolidar a la Vía Navegable Troncal como un activo estratégico para el comercio exterior argentino, en un contexto donde la eficiencia logística se ha convertido en una variable central para sostener la competitividad de las exportaciones.