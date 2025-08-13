Ethereum, la criptomoneda que se lleva todas las miradas: ¿por qué no para de subir?

El mercado cripto sigue optimista y encuentra una nueva razón para festejar. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos marcó 2,7% interanual: si bien se estuvo por debajo del 2,8% que esperaba Wall Street, sigue mostrando que la inflación no se detiene.

Las divisas digitales son el refugio por excelencia ante el avance de precios, por lo que la nueva cifra impulsó de inmediato a las altcoins y mantuvo a Bitcoin en terreno positivo, aunque con avances más moderados.

Ethereum lideró la jornada de ayer con una suba del 4,3% en 24 horas, hasta rozar los u$s4.600, acumulando un alza del 25% en la última semana y acercándose a solo un 8,8% de su máximo histórico de noviembre de 2021.

¿Los motivos? Entradas récord a productos regulados, mayor inmovilización del suministro vía staking y el avance de casos de uso institucional sobre la red. "En un contexto de oferta líquida decreciente, cada dólar que ingresa tiene un impacto mayor en precio", indican los especialistas.

Más razones que explican la suba

Los expertos detallan que, en primer lugar, Ethereum es la plataforma líder para las finanzas descentralizadas (DeFi), que siguen expandiéndose rápidamente.

El uso creciente de aplicaciones DeFi impulsa la demanda de ETH para transacciones y staking, aumentando el valor del activo.

Los usuarios de plataformas de préstamos, intercambios descentralizados y stablecoins basadas en Ethereum incrementan la adopción y utilidad del token.

En segundo lugar, la implementación de Ethereum 2.0, que incluye la transición de un mecanismo de consenso de prueba de trabajo a uno de prueba de participación, mejora de forma significativa la escalabilidad, reduce los costos y aumenta la velocidad de transacción.

Esta actualización tecnológica hace que Ethereum sea más eficiente y atractivo para desarrolladores y usuarios, algo que favorece un repunte en el precio de ETH.