Ethereum va por todo: ¿qué proyectan para una de las cripto más capitalizadas?

Ethereum, la segunda mayor criptomoneda del mundo, muestra un fuerte protagonismo en derivados, acumulación institucional récord y señales de reactivación en su uso como infraestructura de la Web3.

Todo esto ocurre mientras el precio se mantiene en una zona sensible. El domingo llegó a $4.953, su ATH (all time high o pico histórico) y los analistas ya especulan con nuevos máximos hacia fin de año. Al momento de esta redacción, cotiza en torno a los u$s4.750.

Uno de los datos más llamativos en torno a ETH lo divulgó Glassnode: la participación del volumen de trading de futuros perpetuos de Ethereum alcanzó un récord del 67% la semana pasada.

Ese dato básicamente muestra que dos de cada tres contratos perpetuos operados en el mercado cripto estuvieron vinculados a ETH. Se trata de un fenómeno que refleja un apetito de riesgo inusual en un contexto todavía atravesado por la incertidumbre macroeconómica en Estados Unidos.

Vale recordar que la inflación mayorista y la política de tasas de la Reserva Federal siguen condicionando a todos los activos, aunque los traders parecen dispuestos a concentrar sus apuestas en Ethereum.

Cabe destacar que el interés abierto de ETH (43,3%) se acerca cada vez más al de Bitcoin (56,7%), achicando una brecha que hasta hace poco parecía inalcanzable. Este acercamiento no solo muestra el dinamismo del ecosistema Ethereum, sino también su capacidad de captar flujos de capital especulativo en el corto plazo.

Lo que viene

El punto de inflexión para Ethereum puede estar en la política monetaria de la Reserva Federal. Una señal de Jerome Powell hacia recortes de tasas en los próximos meses podría encender un rally que, según analistas, empujaría a ETH incluso más rápido que a Bitcoin.

Tom Lee, conocido como el "profeta" de Wall Street, cree que rápidamente se ubicará en 5.100 dólares, más de 10% del precio actual, pero alcanzará los u$s15.000 en un rally extendido. La banca de inversión Bernstein coincide.

La narrativa alcista de ETH se apoya en tres pilares claros:

* Dominio en derivados, que refleja la expectativa de los traders

* Acumulación institucional récord, que sugiere confianza de largo plazo

* Recuperación en la actividad de red, clave para sostener precios