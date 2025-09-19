Experiencia Endeavor Rosario 2025: una jornada para conectar, aprender y escalar tu negocio

Para el ecosistema emprendedor de la región, hay fechas que son una parada obligada en el calendario. Son esos momentos clave para levantar la cabeza de la rutina, mirar qué están haciendo los demás y, sobre todo, para volver a la oficina con la cabeza llena de ideas y un par de contactos nuevos en el celular. Una de esas citas ineludibles será la nueva edición de la Experiencia Endeavor Rosario.

El próximo jueves 25 de septiembre, el Salón Metropolitano del Alto Rosario se convertirá en un verdadero hervidero de talento. Se trata de un espacio pensado no solo para nutrirse de las charlas de referentes que están cambiando las reglas de juego en Argentina y el mundo, sino para generar conexiones de alto valor y obtener herramientas concretas. La jornada, que se extenderá desde la mañana hasta la tarde, promete ser un shot de inspiración y aprendizaje para cualquiera que esté al frente de un proyecto.

La lista de oradores es para alquilar balcones. Estarán presentes figuras que ya son pesos pesados en sus industrias, como Alejandro Larosa, cofundador de Fyo y presidente de Agrofy, un jugador clave en la digitalización del campo. También dirá presente Alejandro Vázquez, cofundador de Tiendanube, la plataforma que motorizó a miles de pymes para que den el salto al e-commerce. A ellos se suman nombres que pisan fuerte en el universo tecnológico, como Mariano Saenz, de la firma de growth marketing Winclap; Facundo Díaz, quien desde /q99 integra la inteligencia artificial y la computación cuántica en las empresas; y Fredi Vivas, de la consultora de datos RockingData.

Pero el abanico de historias es amplio y demuestra que se puede innovar en todos los frentes. Desde la biotecnología, con Julieta Porta y sus vacunas personalizadas contra el cáncer en SphereBio, hasta el mundo del maquillaje con Stephanie Demner y Agustina Casal, creadoras de la exitosa marca Serendipity. Incluso estarán los cerebros detrás de un fenómeno viral reciente: Sam Trottier y Hernán Regiardo, de Cósmico, el emprendimiento que revolucionó las redes con su yerba mate. Y como no podía ser de otra manera en el corazón productivo del país, el agro tendrá un panel de lujo dedicado a su transformación digital, con los fundadores de DeepAgro, Auravant y Zoomagri.

Sin embargo, la jornada no se queda solo en escuchar a los que ya llegaron. La idea es remangarse y ponerse a trabajar en el propio proyecto. Por eso, habrá espacios de mentorías grupales con especialistas de la red Endeavor para resolver dudas sobre marketing, finanzas o legales. También funcionará un Club del Pitch, una vidriera para que los emprendedores presenten sus ideas y reciban feedback en vivo de un jurado experto. La experiencia se completa con capacitaciones prácticas, como un taller para potenciar la marca personal con IA y una masterclass de Tiendanube. El cierre, con un Networking Party, busca que todo ese potencial se conecte en un ambiente más distendido, donde una charla puede ser el inicio de un gran negocio.