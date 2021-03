Famosa cadena de pizzas fijó fecha para su desembarco en Rosario

Reconocida no sólo por sus pizzas sino también por su fainá, la cadena de pizzerías Kentucky planea inaugurar 12 locales nuevo en Argentina durante el 2021. Contrario a lo que sucedió con muchos negocios, la firma no se achicó en pandemia e inauguró diez sucursales. Ahora apuesta a expandirse con un plan de inversión que contempla la suma de u$s 5 millones para crecer en los próximos tres años con su red de franquicias y Rosario es uno de los puntos estratégicos de su llegada.

Según contó Francisco Bazán, director de Franquicias, Marketing y Comercial de Desarrolladora Gastronómica a El Cronista, el desembarco en Rosario está pensado para la segunda mitad de este año y a su apertura en la ciudad también le seguirían otras sucursales en Mendoza, Córdoba y Neuquén.

La empresa aspira a terminar 2021 con 80 sucursales y tiene previsto alcanzar las 120 franquicias en los próximos tres años, generando, de esta forma, 1600 puestos nuevos de trabajo. "Si bien la inversión viene de parte del franquiciado, calculamos que, en los próximos, tres años se invertirán u$s 5 millones", remarcó Bazán al medio.

El directivo señaló que las franquicias se ofrecen por una inversión total de $ 12,5 millones, en la que se contempla la elaboración de un plan de apertura, el diseño y adecuación del local, entrenamiento de personal y comunicación del nuevo negocio, con un retorno de inversión en un promedio de 25 meses.

Reconocida por sus pizzas de media masa.

También aseguró que hoy se les acercan muchos comerciantes que tenían su propia marca pero no pudieron sobrevivir a la pandemia. Una franquicia tiene más espalda, porque hay posibilidad de negociación con los proveedores, por ejemplo", aseguró.

Crecimiento en pandemia

Kentucky reúne en la actualidad 65 sucursales y tiene una fuerte presencia en la zona del Gran Buenos Aires y en la Capital Federal. A pesar de haber inaugurado diez nuevas sucursales durante el 2020, el director de Franquicias destacó a El Cronista que fue un año atípico para la marca.

"Si bien no debimos cerrar sucursales como consecuencia del Covid, tuvimos que hacer grandes esfuerzos y recurrimos al ATP para poder seguir funcionando. La actividad cambió en el segundo semestre, cuando se reactivó el sector. Comenzamos a ver un crecimiento en el consumo en los barrios y muchas consultas para llegar al interior del país", explicó Bazán.

Como parte de un proceso de reconversión, la cadena de pizzas acondicionó las sucursales para sobrevivir a un contexto de pandemia, con espacios al aire libre y buena ventilación. También apostó por afianzar su relación con las apps de delivery. "Lanzamos, durante el año pasado, impulsados por la pandemia, un producto congelado, que son las Pizzas Listas, para consumir en el hogar", contó el directivo.