Fanático de One Direction, abrió bar inspirado en Harry Styles y causa sensación

El cantante y compositor británico Harry Styles no deja de inspirar a millones de personas a lo largo del mundo con su música y letras. Lo difícil de imaginar era que ese amor que le profesan sus fans día a día podía transformarse en todo un bar dedicado a su figura y que ese espacio estaría ubicado a muy pocos km de Rosario, en la ciudad de San Lorenzo.

Lautaro Riva es el artífice detrás de este proyecto, quien abrió un restaurante donde tanto la música, como la estética y la comida están basados en el último álbum de Harry Styles "Fine Line", un éxito rotundo en cuanto a ventas y que terminó por consolidar al ex One Direction, banda pop juvenil con la cual el músico saltó a la fama en el año 2010 y en donde el artista permaneció hasta principios del 2016, momento en que decidió lanzarse a su carrera solitas.

En cuanto a este particular local gastronómico, el mismo se encuentra ubicado en la calle Tucumán 50 y abre solo por las noches, a partir de las 20 hs. Lautaro reconoció que la decisión de haber abierto un bar con esta temática se debe a su idolatría por el cantante británico, al cual considera el mejor artista de esta época y escucha desde que formaba parte de One Direction.

Además de estar decorado con frases del artista, en la carta del lugar las personas se pueden encontrar con hamburguesas "Golden" o "Sunflower", títulos de algunas de las letras de Styles y opciones de pizzas que también hacen referencia a sus canciones. Por supuesto, cuenta con pantallas que transmiten distintos videos del músico a la vez que suena su voz de fondo. En lo que refiere a bebidas, la propuesta gastronómica también está acompañada de cerveza artesanal, gin y sidra.

Fuente: Fine Line Instagram.

La iniciativa no pasó inadvertida para lo miles de fanáticos argentinos que ya empezaron a organizarse para conocer el bar. Es que a partir de las redes sociales, Fine Line se viralizó y Lautaro no paró de recibir mensajes y agradecimientos de parte de personas que están contentas de tener un lugar a donde poder honrar a su ídolo y pasar un buen momento. Más aún, cuando Styles tuvo que suspender su gira a la Argentina por la pandemia del coronavirus y todavía no se sabe cuando podrá regresar al país.

Una de las pruebas del furor que causó esta noticia es que, pese a haber abierto hace menos de un mes, la cuenta del bar en Instagram ya tiene más de 44 mil seguidores y Lautaro destacó que no para de recibir solicitudes de gente de otras provincias que ya decidieron visitar Fine Line y quieren tener asegurado su lugar. Habrá que esperar a que el propio Syles pase a conocerlo cuando regrese al país.