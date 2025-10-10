Fuerte espaldarazo de EEUU: reacciones, ventajas, riesgos y proyecciones

el Tesoro de EE. UU., a cargo de Scott Bessent, anunció una operación singular: la firma de un swap de divisas por USD 20.000 millones con Argentina y la compra directa de pesos argentinos en el mercado cambiante.

Se trata de una intervención extraordinaria en la economía argentina — sin antecedentes recientes — orientada a frenar la devaluación explosiva del peso, calmar tensiones cambiarias y apuntalar la credibilidad financiera antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Principales elementos del anuncio

* Swap de USD 20.000 millones: es un acuerdo de intercambio de divisas que permite disponer de esos fondos según lo requiera el Banco Central argentino.

* Compra directa de pesos: EE. UU. intervino comprando pesos — a través de bancos intermediarios — para estabilizar la cotización frente al dólar.

* Compromiso de “actuar con medidas adicionales si es necesario”: el Tesoro estadounidense dejó abierta la puerta para pasos adicionales si la situación lo requiere.

* Coordinación con el FMI: el Fondo Monetario Internacional respaldó la estrategia financiera argentina, aunque advirtió que el éxito dependerá del cumplimiento de reformas.

* Sin condiciones claras reveladas: hasta ahora no se conocen “letras chicas” del acuerdo (cláusulas, plazos, controles, exigencias de reformas).

"El anuncio de EE. UU. es una apuesta de alto riesgo: puede darle un respiro urgente a la economía argentina y renovar expectativas, pero todo depende de que el gobierno aproveche este impulso para concretar reformas estructurales. De lo contrario, el alivio podría desvanecerse rápidamente"

Reacción inmediata de los mercados

* El riesgo país cayó ~15 %, ubicándose cerca de los 902 puntos básicos.

* La cotización del dólar mayorista retrocedió desde niveles de 1.485 a 1.420 pesos en la jornada.

* Los bonos soberanos argentinos subieron, y los mercados de renta variable local y ADR reaccionaron positivamente.

* El anuncio fue interpretado como un respaldo político clave para el gobierno de Javier Milei, en plena campaña legislativa.

Ventajas esperadas

* Sostén cambiario: reduce la presión devaluatoria inmediata, da margen de maniobra al BCRA.

* Mejor percepción de riesgo: baja el costo financiero de la deuda argentina al reducir la prima de riesgo.

* Credibilidad internacional: muestra que hay un respaldo externo fuerte, lo que puede atraer capitales.

* Espacio político para reformas: alivio temporal para avanzar en ajustes estructurales urgentes sin un colapso inmediato.

Riesgos y condicionamientos

* Temporalidad del efecto: si no se consolidan los equilibrios fiscales y estructurales, el efecto se puede revertir rápidamente.

* Dependencia externa: Argentina quedaría más sujeta a decisiones de EE. UU. en futuros movimientos financieros.

* Resistencia política doméstica: sectores que se oponen al alineamiento con EE. UU. podrían reaccionar.

* Costos ocultos: podrían imponerse cláusulas exigentes o condicionalidades no divulgadas.

* Contrapunto en EE. UU.: legisladores demócratas criticaron el rescate como uso indebido del dinero público.

Proyección hacia delante

* Para que el anuncio sea transformador y no solo paliativo, Argentina deberá:

* Cumplir con expectativas fiscales exigentes: drástico recorte del déficit, control del gasto y disciplina macroeconómica.

* Reanudar la confianza de los inversores internacionales con reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica.

* Atraer inversiones productivas, especialmente en sectores estratégicos (energía, tecnología, agroindustria).

* Coordinar con el FMI y otros organismos para asegurar desembolsos coherentes y apoyo técnico.

* Evitar que la sociedad perciba el ajuste como demasiado traumático o inequitativo.