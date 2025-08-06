GM y Hyundai rompen el tablero: cinco vehículos en conjunto y un nuevo mapa automotor

General Motors y Hyundai Motor Company anunciaron el desarrollo conjunto de cinco nuevos vehículos, marcando un hito estratégico que sacudirá el tablero automotor a partir de 2028. La alianza prevé producir más de 800.000 unidades anuales, enfocadas en los mercados de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. ¿Se viene un nuevo producto para la planta de Alvear?

El acuerdo contempla una nueva generación de van comercial eléctrica para Estados Unidos y cuatro modelos destinados a América Latina: una SUV, un automóvil compacto y dos pickups —una compacta y otra mediana—. Todos estarán construidos sobre una arquitectura flexible, adaptable tanto para motores de combustión interna como híbridos.

Cada automotriz pondrá lo suyo: GM liderará la plataforma de la pickup mediana, mientras Hyundai diseñará los vehículos compactos y la van eléctrica. Aunque compartirán componentes estructurales, cada modelo tendrá un diseño interior y exterior propio, preservando la identidad de marca.

La producción arrancará en 2028, sujeta a aprobaciones regulatorias. La van eléctrica será fabricada en Estados Unidos, mientras que los demás modelos están pensados para conquistar América Latina.

Según Shilpan Amin, vicepresidente senior de GM, estos modelos están pensados para los segmentos más relevantes de la región y el sector comercial norteamericano. La sinergia con Hyundai permitirá lanzar productos más rápido y a menor costo, aprovechando las fortalezas y escalas combinadas.

Desde Hyundai, el CEO José Muñoz destacó que la colaboración es clave para ofrecer vehículos con mejor diseño, calidad, seguridad y tecnología, respondiendo a los nuevos hábitos del consumidor en ambos continentes.

La alianza no se queda en el desarrollo de modelos: ambas compañías planean compras conjuntas de materiales, logística y transporte. También explorarán el uso de acero con bajas emisiones de carbono, como parte de un compromiso compartido con la sostenibilidad.

Tras la firma del acuerdo en septiembre de 2024, GM y Hyundai ya piensan en ir por más: nuevos proyectos globales y colaboración en sistemas de propulsión, desde motores a combustión hasta eléctricos, híbridos y celdas de hidrógeno.

La carrera por dominar la movilidad del futuro ya empezó, y esta alianza promete mover las fichas.