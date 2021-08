Garbarino accedió a fondos para el pago de salarios, pero aún adeuda otros $225 millones

En medio de una profunda crisis, Garbarino, que adeuda varios meses de salarios a sus cerca de 3.800 empleados, pudo tener un alivio aunque muy leve. Este martes, el Gobierno porteño transfirió a la empresa una parte de los saldos a favor que la compañía tenía en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ente recaudador de la ciudad, por un monto estimado en alrededor de $225 millones.

Pero el Gobierno todavía le adeuda otros $225 millones que están en etapa de verificación fiscal. Por ahora, Carlos Rosales les reintegró a los trabajadores un 20% de lo adeudado, pero en total se les debe cuatro meses y el medio aguinaldo de junio. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.

El Gobierno de la Ciudad confirmó a BAE Negocios el pago de la mitad de lo adeudado a Carlos Rosales, no a los trabajadores, ya que la devolución es al contribuyente: “Durante los últimos meses, las empresas Garbarino y Compumundo, en su carácter de agentes de retención, retuvieron fondos de terceros y no los depositaron ante el fisco de la Ciudad. Estas retenciones por parte de las empresas llevaron a que acumularan deudas impositivas ante la AGIP, por lo que ambas fueron declaradas en la máxima situación de riesgo fiscal".

A su vez, agregaron que "a fines de junio ya se les reintegró la mitad del total de estos saldos reclamados, los cuales resguardaban el crédito fiscal. La otra mitad se encuentra en estos momentos en etapa de verificación fiscal por parte de la AGIP. En este sentido, el viernes pasado se aprobó la devolución de una parte de ese saldo pendiente, la cual se efectivizó hoy martes”.

Conflicto en escalada

Pablo Moyano, líder del sindicato Camioneros está decidido a darle batalla a Carlos Rosales, el dueño de Garbarino y Compumundo, que hasta ahora brilla por su ausencia. Hace pocas horas convocó a una gran movilización en las puertas de la aseguradora Prof de Rosales, junto a trabajadores de la cadena. El sindicato de Comercio no participó de la movilización.

En los últimos días se aceleró el cierre de sucursales de Garbarino y Compumundo, hoy cerró el local de Lomas de Zamora de la calle Laprida, antes cerraron Pergamio, Once, San Martín, Belgrano, La Plata, San Justo, Villa del Parque, José C. Paz y Quilmes entre otras.

A la profunda crisis y deudas que acumula la cadena, se sumó el hecho de que el grupo chileno Cencosud radicó una demanda contra Garbarino, por deudas de alquileres de 16 locales que ocupa en sus shoppings.

Mientras tanto, el ministerio de Trabajo los convoca pero la empresa concurre y repite las mismas excusas en cada audiencia. Bae Negocios señaló que sigue negociando para encontrar un comprador. Pero lo cierto es que así como le dijo no a Facundo Prado el dueño de Supercanal, ya que Carlos Rosales no estaba de acuerdo con la cifra ofrecida, pese a que la empresa oficialmente puso de excusa que no tenía garantías.

Lo mismo se repitió con una empresa de Estados Unidos que hizo una oferta firme por el market place y al dueño de Garbarino no le conformó lo ofrecido. Rosales se jactó ante varios de sus conocidos de estar negociando con la cadena Coppel, si bien confió que estaba avanzado, nada más se supo del tema.