Gerdau planifica invertir un piso de 10 millones de dólares en la planta de Pérez

El director ejecutivo de Gerdau para Argentina y Uruguay, Guillermo Maglieri, anticipó a Ecos365 que desde la compañía tienen pensado un plan de inversión con un piso de no menos de 10 millones de dólares en la planta de Pérez para el 2023. Si bien aún no está cerrado el plan de inversión para el próximo año, ya que en estos días están haciendo las proyecciones para el año próximo, estimó que estarán por ese monto. Además el ejecutivo se refirió a las oportunidades que tiene la industria del acero a nivel regional y cómo eso impacta en el mercado local. El mano a mano con este medio se dio en el marco del Coloquio de Idea, el evento que congregó más de 1.000 empresarios y ejecutivos en el hotel Sheraton de Mar del Plata entre miércoles y viernes.

-Con conflicto que hay en Europa ¿Es una oportunidad para la producción Argentina o nos queda lejos?

-Lo que está pasando en la industria del acero es más hacia la regionalización. Lo que está pasando en Europa tiende a la realidad de ellos. Sí lo veo como una oportunidad cuando uno mira la región, de cómo se integran las cadenas de valor en la región. Sobre todo pensando que primero el Covid y después la guerra nos llevó a una situación de rotura de las cadenas logísticas, de encarecimiento fuerte de las cadenas logísticas, de muchas veces las dificultades para conseguir insumos o repuestos. Creo que tenemos una oportunidad como Mercosur, por ejemplo, hoy como Brasil que lo tenemos al lado, que ha desarrollado mucho la industria. Esa integración a nosotros nos puede ayudar a esta dificultad que a veces el mundo te trae de imprevisibilidad del abastecimiento de determinados insumos y repuestos. No veo hoy a Europa como un mercado potencial para la producción de acero argentino.

-Se cambiaron las SIMIs por SIRA, hay muchos que están mirando las balanzas ¿Cómo están en ese sentido en la empresa? ¿Están teniendo dificultad con alguno de los insumos?

-Este año ha sido muy cambiante. Por más que uno planifica, la realidad te va un poco acomodando y requiere tener mucha cintura. En enero nadie esperaba un rebrote de Covid y a continuación de eso vino la guerra entre Rusia y Ucrania. La verdad es que en el año hubo que acomodarse muchísimo. Por supuesto que el cambio de reglas con lo que tiene que ver con la importación tuvo sus efectos. Todas las medidas que se fueron tomando, que cada vez fueron más restrictivas dificultaron la planificación de aprovisionamiento. La expectativa que tenemos de estos cambios recientes es que nos dé más previsibilidad, que la perdimos bastante. Si tenemos mayor previsibilidad va a ser mucho mejor para planificar, generar los stocks de seguridad y generar los planes a futuro con el tiempo necesario para evitar quiebres en el suministro que nos obliguen a tener que parar la producción. No nos ha pasado hasta ahora pero hemos estado cerca.

-Hay una sequía y las lluvias podrían modificar los resultados, para la Argentina es clave. En la actividad industrial también se está notando una desaceleración ¿Qué están previendo para el 2023?

-La desaceleración del consumo obviamente uno lo está viendo en determinados sectores. Creo que la inflación es un problema para eso porque se está acelerando y con tasas de interés cada vez más altas que cuesta financiar proyectos. Nosotros no estamos en un producto de consumo masivo, entonces no lo vemos tan inmediato porque mucha de la demanda nuestra está asociada a obras de infraestructura que se vienen ejecutando y que los períodos de ejecución son más largos. El próximo año puede ser un año similar a este en niveles buenos, aceptables de demanda. Creo que en la medida que el Producto Bruto crezca la demanda de acero va a seguir creciendo. El pico de consumo fue en el año 2011 por lo tanto podemos decir que hace más de 10 años que con caídas y recuperaciones no logramos crecer desde ese punto.

-Si bien está ese amesetamiento de esta última década se sigue invirtiendo para una necesidad de optimización de costos. Para el año que viene ¿qué están pensando en Gerdau en materia de inversiones?

-Estamos en una industria de capital intensivo por lo tanto si uno solamente piensa en cómo sostener el negocio las inversiones son millonarias. Es un rubro en el cual nunca puede dejar de invertir. Si a eso le agregás cuestiones que apunten a la productividad, mejora de costos, al aumento de la producción, por supuesto que también son números muy grandes. Además nosotros siempre estamos pensando en las cuestiones de inversiones medioambientales e inversiones que nos conviertan en una industria mucho más sostenible en el largo plazo. Nosotros cuando hicimos la inversión de la acería que ahora cumplió cinco años fue una inversión de más de 250 millones de dólares donde más del 10% de la inversión fueron inversiones para el cuidado del medioambiente. Ya desde la concepción nació un proyecto sostenible. Nosotros en un año normal o de poca expectativa nosotros tenemos que invertir entre 5 y 10 millones de dólares.

-Ese es el piso para el año que viene.

-Todavía no cerramos el plan de inversión para el año que viene. Depende también de algunos bienes de capital que son importados, por lo tanto va a depender de que podamos importarlos para crecer en esas inversiones. Estamos viendo para el año que viene por lo menos un piso de aprobación de inversiones de los 10 millones de dólares.

-¿Cómo les da la balanza en ese tablero de control que tiene el Gobierno?

-El Gobierno en un momento había establecido las reglas de juego que por supuesto nosotros tuvimos que adaptar nuestras necesidades tanto inversiones de capital, en insumos y productos. Entiendo que la restricción de dólares que hoy hay y bajas reservas hace que más allá de las reglas establecidas el Gobierno esté muy encima mirando las operaciones y lo que sí confiamos nosotros es que en este nuevo sistema que nos de previsibilidad nos permita acomodarnos para planificar mejor todo ese flujo. Son importaciones que necesitamos para ampliar la capacidad productiva o para mejorar los costos o para producir porque son insumos.