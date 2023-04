Google Drive introdujo silenciosamente un límite de creación de archivos para todos los usuarios

Google introdujo un límite en la cantidad de archivos que puede crear y guardar en Drive, como informaron anteriormente Ars Technica y CNET. La compañía confirmó a que el cambio le permitió crear un máximo de 5 millones de archivos en Drive, incluso si pagó por almacenamiento adicional. Pero Google revirtió el cambio poco después, diciendo que encontraría una mejor solución.

“Recientemente implementamos una actualización del sistema para los límites de elementos de Drive para preservar la estabilidad y optimizar el rendimiento”, dijo Google en un tweet . “Si bien esto afectó solo a una pequeña cantidad de personas, estamos revirtiendo este cambio a medida que exploramos enfoques alternativos para garantizar una gran experiencia para todos”.

El límite de 5 millones de archivos solo se aplicaba a la cantidad de archivos que crearía en Drive, no al total de archivos compartidos en su Drive. Esto significa que podría haber tenido más de 5 millones de archivos en el sistema, siempre que no los haya creado usted únicamente.

El portavoz de Google, Ross Richendrfer, dijo originalmente que el cambio se produjo como una forma de "mantener un rendimiento y una fiabilidad sólidos" y que debería ayudar a evitar el "uso indebido" de los sistemas de la empresa. Si alcanza el límite, Richendrfer dijo que recibirá una notificación y que puede comunicarse con el soporte de Google para solucionar el problema.

Si bien 5 millones puede parecer una cantidad absurda de archivos para que una persona los cargue, algunos usuarios han llegado a ese límite. En una publicación de Reddit detectada por Ars Technica y CNET , un usuario con 7 millones de archivos en Drive dice que Google repentinamente les prohibió crear nuevos archivos en febrero a pesar de no alcanzar el límite de almacenamiento de 2 TB por el que pagan. Mientras tanto, varios otros usuarios en el sitio de seguimiento de problemas de Google dicen que encontraron el límite del archivo casi al mismo tiempo y que inicialmente tenían la impresión de que era un error.

Como se señaló en la publicación de Reddit, el límite de archivos significaba que alguien con 2 TB de almacenamiento con un tamaño de archivo promedio de más de 400 KB alcanzaría su límite de archivos incluso antes de quedarse sin espacio de almacenamiento. En otras palabras, algunos usuarios podrían estar pagando por más almacenamiento del que realmente pueden usar, a menos que opten por comprimir sus archivos en carpetas zip.

A juzgar por los comentarios de los usuarios, parece que Google no alertó a los afectados por el límite recién implementado antes de que tuviera lugar, dejándolos luchando para reubicar o comprimir el exceso de archivos una vez que la política entró en vigor. Tampoco parece que Google actualizó sus páginas de soporte de Google One o Workspace para notar el límite, aunque afirma que las unidades compartidas de Workspace pueden contener un máximo de 400,000 archivos. Si bien es probable que la mayoría de las personas no tengan 5 millones de archivos almacenados en Drive, Google al menos podría haber advertido adecuadamente a quienes lo hacen.