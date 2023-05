Google Meet finalmente admite videollamadas de 1080p, pero solo para suscriptores de pago. En una actualización, Google dice que traerá la actualización a usuarios selectos de Workspace y Google One.

Además, solo puede acceder a videollamadas de 1080p en la versión web de Google Meet, y todo depende de si la cámara web de su computadora realmente admite la resolución. Google también señala que necesitará ancho de banda adicional para enviar videos de 1080p y dice que ajustará automáticamente su resolución si el ancho de banda está "restringido".

La función no está habilitada de forma predeterminada, pero puede activarla seleccionando los tres puntos en la esquina superior derecha de su fuente de video y luego presionando Activar video HD . Dado que Google Meet anteriormente solo admitía resoluciones de 720p o menos, es bueno que finalmente tengamos la oportunidad de ver a nuestros colegas con mayor claridad. Otras aplicaciones de videoconferencia, incluidas Zoom y Microsoft Teams , ya tienen soporte para llamadas de 1080p.

Google dice que las videollamadas de 1080p están disponibles para todos los usuarios con los siguientes planes: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials y Frontline. También está disponible para usuarios con un plan Google One que admita al menos 2 TB de almacenamiento.