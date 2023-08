Grandes fabricantes apuestan al crowdfunding para probar productos en el mercado

GE Appliances es una empresa fábricas en seis estados de Estados Unidos y 16.000 empleados. Pero cuando busca desarrollar productos de nicho, necesita una página de los reparadores de garaje.

El fabricante GE Appliances utiliza el crowdfunding, una herramienta en línea para recaudar fondos, para medir el interés de los consumidores en productos potenciales. Si suficientes personas están dispuestas a pagar por adelantado por algo como un ahumador de interior o una placa de inducción, GE la unidad FirstBuild de electrodomésticos lo pondrá en producción. Si no, el concepto muere.

El crowdfunding generalmente se asocia con artistas independientes y nuevas empresas, pero GE Appliances se encuentra entre varias grandes empresas, incluidos fabricantes de cámaras, productores de juguetes y otros, que ahora utilizan las plataformas. Aunque normalmente cobran cerca del precio total por el acceso temprano a un producto, el objetivo de las empresas es más bien obtener información sobre el pensamiento de los consumidores, dijeron los ejecutivos a WSJ.

"Estamos tratando de obtener una verdadera validación del consumidor y básicamente evitar la investigación de mercado tradicional", dijo el director ejecutivo de GE Appliances, Kevin Nolan. La compañía lanzó siete productos a través de crowdfunding y eliminó un octavo, una máquina de café frío, cuando no cumplió su objetivo de financiación.

El crowdfunding despegó en la década de 1990 como una forma para que cineastas, bandas y otros artistas recaudaran el dinero necesario para completar sus proyectos. Los donantes actuaron como mecenas y sus contribuciones se reembolsaron con entradas, CD o sus nombres en los créditos. Los empresarios adoptaron la técnica y ofrecieron a los clientes precios con descuento en un producto si pagaban por adelantado para financiar su desarrollo y fabricación.

Produjo algunos éxitos notables: una empresa llamada Oculus, por ejemplo, recaudó 2,4 millones de dólares en Kickstarter para fabricar cascos de realidad virtual. En 2014, dos años después de que comenzara la campaña, Facebook compró Oculus por 2 mil millones de dólares .

Los grandes fabricantes se dieron cuenta. Indiegogo, que comenzó en 2008 para ayudar a los pequeños cineastas a obtener financiación, ha organizado campañas para corporaciones como Sony y Lenovo. La directora ejecutiva de la plataforma, Becky Center , dijo que las grandes empresas ven el crowdfunding como una forma alternativa de realizar investigaciones.

“Este es el nuevo grupo focal”, dijo. "En lugar de pagarle a la gente para que venga, la gente te paga a ti y vota con sus billeteras".

El fabricante de cámaras Canon utilizó Indiegogo el año pasado para presentar un producto llamado PowerShot Pick, que rastrea rostros y toma fotografías y videos automáticamente. La cámara ya estaba disponible en Europa y Asia, pero la compañía dijo que quería utilizar el crowdfunding para evaluar su viabilidad en EE.UU.

Canon ofreció las cámaras con descuento en Indiegogo y de esas ventas obtuvo 343 reseñas, que utilizó para ajustar el diseño de su empaque y sus mensajes de marketing antes de distribuir el producto a los minoristas.

HasLab, parte del Hasbro empresa de juguetes, fabrica figuras de acción de tirada limitada que pueden costar cientos de dólares. Si bien los fanáticos han respaldado la mayoría de sus conceptos, incluido un Transformer de 27 pulgadas de alto y la barcaza de vela de Jabba the Hutt, otros se han quedado cortos.

Un muscle car en llamas conducido por el personaje de Marvel Ghost Rider necesitaba 9.000 patrocinadores para entrar en producción, pero obtuvo poco más de 5.000. Una réplica de un sable de luz visto en la serie de Star Wars “Obi-Wan Kenobi” obtuvo menos de un tercio de los 5.000 patrocinadores que buscaba. Hasbro dijo que ese rechazo le ayuda a recalibrar sus ofertas.

John Pyka , un coleccionista de juguetes de Nashville, Tennessee, que presenta un podcast de cultura pop llamado “Back of the Cereal Box”, está desanimado por el crowdfunding corporativo, diciendo que las grandes empresas como Hasbro no tienen por qué participar en una práctica que debería ser reservado para pequeños creadores.

"Ya tienen dinero que pueden invertir en marketing y publicidad de esa campaña", dijo. "Pueden succionar el oxígeno de la habitación".

Hasbro dijo que su participación en el crowdfunding da prioridad a los fans y no impide que otros realicen sus propias campañas.

Ted Burdett , que ha utilizado Kickstarter para financiar varios proyectos para su pequeña empresa de utensilios de cocina Fourneau, dijo que el crowdfunding es una de las pocas formas en que las pequeñas empresas pueden atraer la atención.

"Tener grandes empresas que no lo necesitan en la plataforma simplemente no se siente bien", dijo Burdett, quien ha enseñado a estudiantes de la Universidad de Illinois en Chicago sobre el uso del crowdfunding en sus propias actividades empresariales.

Dijo que las personas que participan en el crowdfunding probablemente sean más ricas y conocedoras de la tecnología que el consumidor promedio, por lo que su entusiasmo podría no reflejar el mercado en general. Revelar un producto antes de que esté listo para ser vendido también podría permitir a los competidores lanzar un imitador al mercado, dijo.

Nolan, de GE Appliances, dijo que la retroalimentación pública que puede generar el crowdfunding es crucial para el proceso. "Sigo pensando que el pequeño va a superar en innovación a cualquier gran empresa cualquier día de la semana porque la mayoría de las grandes empresas no hacen esto", dijo. "La mayoría de las grandes empresas quieren mantener las cosas en secreto".

El primer producto financiado colectivamente por GE Appliances ha sido su mayor éxito. Opal, que fabrica pepitas de hielo masticables, entró en producción regular después de su debut en 2016 y ha vendido cientos de miles de unidades. Uno de los proyectos más recientes de la compañía es Mella, una cámara del tamaño de un horno microondas grande que permite a los amantes de la gastronomía cultivar sus propios hongos.

Doug Millasich, un desarrollador de software que vive en las afueras de Austin, se unió al esfuerzo de financiación colectiva de Mella, aunque dijo que la complejidad y el costo de operar el dispositivo lo convencieron de volver a comprar hongos en el mercado de agricultores. La máquina ahora se encuentra en su oficina.

Millasich, que se describió a sí mismo como un comprador impulsivo, dijo que podría apoyar otro producto de financiación colectiva en el futuro.

“Si alguien me dijera: 'Te venderé un jetpack por 300 dólares', tal vez me inclinaría”, dijo. "Depende de lo sexy que sea el producto".

Fuente: WSJ.