Hidrovía: entidades van por una concesión a riesgo empresario y sin aval del Estado

Entidades bursátiles, industriales y portuarias valoraron el estricto cumplimiento, por parte de la ANPYN, de la normativa que establece el procedimiento para la participación ciudadana en la toma de decisiones, con la convocatoria y realización, en el día de ayer, de la Audiencia Pública en la cual se abordó el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal, uno de los pasos previos para la próxima licitación de la misma.

La jornada se desarrolló de manera extensa y ordenada con la participación de alrededor de 250 oradores que pudieron expresar libremente sus opiniones y aportes y las Entidades, que participaron de ese evento, destacan la actitud de la Autoridad de Aplicación de garantizar el espacio institucional de diálogo. Si bien la audiencia referida no es de carácter vinculante, ofrece un marco participativo y transparente para arribar a la licitación

Las instituciones ratifican la importancia de esta Licitación de la Vía Navegable Troncal como herramienta fundamental para el desarrollo integral y federal de nuestro país y el crecimiento de la economía. Además, ponen énfasis en la necesidad de alcanzar el objetivo final de una nueva concesión a riesgo empresario y sin aval del Estado, sustentable y competitiva, que permita posicionar a la Argentina mejor en el mapa del comercio internacional.

Entidades firmantes

_ Bolsa de Comercio de Rosario

_ Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina

_ Centro de Exportadores de Cereales

_ Unión Industrial Argentina

_ Cámara de Puertos Privados Comerciales

_ Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas

_ Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata