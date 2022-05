Hidrovía: ultiman detalles para volver a salir al ruedo con la licitación corta de dragado

José Beni, interventor de la Agencia General de Puertos (AGP), anunció que se explorará la posibilidad de un cambio de traza o de disponer de una segunda vía de navegación en la Hidrovía, mayor dragado y la implementación de un sistema de monitoreo para facilitar la gestión y el control de la información y la infraestructura. Mientras tanto, ya está casi listo el pliego de una nueva licitación corta de dragado. Por otro lado, se conoció la fecha de constitución del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable.

En el marco del XVI Encuentro Argentino de Transporte Fluvial realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, el funcionario nacional repasó lo realizado desde la intervención del organismo y adelantó algunos de los proyectos en macha. “En poco tiempo tendremos listos los pliegos de la nueva licitación corta de dragado”, confirmó a Ecos365 tras su presentación, aunque no confirmó la fecha.

Esto obedece a la decisión política de mantener separadas la prestación de servicios de dragado, balizamiento, hidrometría y monitoreo ambiental. Mientras en balizamiento fue Emepa la que ganó la licitación entre dos oferentes, en dragado se había iniciado la prestación por parte de Sudamericana, de Jan de Nul, pero la licitación fracasó. “No llegamos al final deseado y la reiniciaremos”, aseveró.

“Que una licitación no llegue a buen puerto no implica que los servicios se vean resentido, y de hecho eso no ha pasado: todo sigue funcionando”, sostuvo y añadió que de hecho se han realizado algunas mejoras desde que inició la intervención en septiembre, como la rectificación de la trasza en el paso de las Dos Hermanas, la colocación de hidrómetros en el río Paraguay para aumentar la previsión de altura del agua con 48 o 72 horas de antelación, y se firmó un convenio con universidades para el desarrollo y aplicación de tecnología para el cuidado y la infraestructura.

En este marco, anunció un sistema de monitoreo para mejorar el control y la recolección de información que permita transparentar más todos los procesos y avanzar hacia un manejo inteligente del río, “que aporte dinámica al tráfico y seguridad a las tareas, para bajar costos y facilitar el comercio”. Complementario a esto, se firmará un convenio de intercambio de información con Prefectura Naval. “También buscaremos una eventual segunda vía o cambio de traza para habilitar la vía Paraná - Guazú”, anunció.

En el mismo panel habló Ariel Sujarchuk, quien con un encendido discurso criticó a los que “hablan en los medios por intereses” y dicen “verdades a medias”. Pero en materia de anuncios, dijo que el 11 de mayo se convocará a la reunión constitutiva para que empiece a funcionar el consejo directivo del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, a cargo de la elaboración de los pliegos de la licitación larga.