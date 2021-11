Home Office: cómo organizar el espacio de trabajo para hacerlo más eficiente

En uno de sus últimos libros, Alegría en el trabajo (Joy at Work), Marie Kondo, la gurú del orden conocida por la serie de Netflix, junto al psicólogo organizacional Scott Sonenshein, explican cómo ordenar los espacios del hogar para hacer más eficaz el home office dentro de esta era digital.

Se trata de una serie de consejos que apuntan a mantener el orden dentro del hogar y mejorar el ritmo laboral, en una época donde el teletrabajo y las ofertas para trabajar desde casa crecen a gran escala.

“El objetivo de ordenar no es solo tener un escritorio limpio y agradable (¡aunque eso es una ventaja!); es tener una conversación con vos mismo sobre lo que te trae alegría en el trabajo, tu estilo de trabajo y si tus objetivos profesionales, en última instancia, te traerán alegría y/o si necesitan evolucionar”, señala Kondo en su libro.

En relación a los papeles que puedan estar alrededor del escritorio distrayendo la atención, los expertos señalan lo siguiente: “La regla de oro cuando ordenamos papeles es desecharlos a todos. Mis clientes siempre se quedan mudos de asombro cuando digo esto. Por supuesto, no me refiero a que haya que eliminar por completo los papeles. Solo intento transmitir cuánta resolución necesitamos para elegir sólo los que son absolutamente necesarios y desechar el resto. No hay nada más molesto en nuestro espacio de trabajo que los papeles”. concluye.

Ordenar el espacio: qué incluír y qué dejar fuera

Según Kondo, para ser efectivos y que el teletrabajo funcione de la manera más adecuada, es importante separar los objetos personales de los objetos relacionados al trabajo. Y para esto es necesario ordenar el espacio de manera estratégica:

“Mi enfoque para pensar en el equilibrio entre vida y trabajo es el mismo que adopto con ordenar. La persona debe visualizar el ideal, identificar y valorar las cosas que le aporten alegría y desprenderse con gratitud de las que no. Si parece que algo falla en el equilibrio entre vida y trabajo, hay que preguntarse cuál sería el equilibrio ideal y revisar la manera en la que desea emplear su tiempo”, apunta la experta.