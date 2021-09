Identifican a 14 mil propietarios que no pagan patente por sus embarcaciones en Santa Fe

El Ministerio de Economía santafesino accedió a la identificación de más de 14.000 propietarios de embarcaciones, entre lanchas y yates, que deberían tributar el impuesto a las patentes en Santa Fe y no lo hacen. Actualmente apenas pagan poco más de 500. Según pudo conocer Ecos365, esa información será remitida a los gobiernos municipales, inicialmente de Rosario y Santa Fe, para que puedan avanzar con el cobro del tributo, ya que el Estado provincial delegó la administración y cobro del 100% del impuesto a manos de los distritos locales.

Después de numerosas gestiones en los últimos años, el Ministerio de Economía santafesino logró rubricar un convenio con el Sistema Nacional de Identificación Tributario y Social (Sintys), que le permitió la obtención de un padrón de contribuyentes -que por el valor de sus embarcaciones- deberían estar registrados en la provincia y pagar patente: son más de 14.000.

Hasta ahora, y después de casi 8 años de aprobada la ley, la Secretaría de Economía que conduce Diego Gómez, frente a la falta de información había decidido a comienzos de año exigir a las guarderías que informen -están obligadas- quiénes, ya sean personas físicas o jurídicas, tiene embarcaciones en sus espejos de agua y predios.

Vale recordar que hasta ahora todas las gestiones de gobiernos provinciales anteriores se encontraron con la barrera de las autoridades nacionales y clubes náuticos para acceder a información sobre el parque náutico. Pero esta vez se selló un acuerdo entre provincia y Nación.

Parque náutico

La pandemia por el Covid-19 disparó las ventas de embarcaciones a niveles récord y en las playas que bordean el río Paraná -pese a la escasez de agua- muestran un salto significativo de la gente que navega y puebla las islas.

Sin embargo y pese a tener el segundo parque náutico de la Argentina, poco más de 500 yates/lanchas/motos de agua paga la patente en Santa Fe, un tributo que deben abonar las embarcaciones con valuación superior a los 120 mil pesos.

A fines de 2017 los gobiernos de la provincia y del municipio de Rosario notificaron a más de la mitad de las guarderías náuticas de Rosario, ya que no habían informaron sobre las embarcaciones propulsadas a motor y los nombres de sus titulares que operan en sus instalaciones. En ese entonces pagaban la patente el 10% del parque náutico, ese porcentaje se desplomó a menos del 1% en tres años y en 2021 apenas representa el 0,03% de los que deberían tributar.

La mora se evidencia a pesar de que hace siete años la Administración Provincial Impuestos (API) convirtió a las guarderías en agentes de información. El incumplimiento es pasible de multas. Pero los mayores interesados deberían ser los municipios y comunas porque perciben el 100% del impuesto. Pero hasta ahora poco y nada habían avanzado.

Ahora, el Ministerio de Economía provincial -a través de la API- le envió a los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón, la nómina de los contribuyentes domiciliados en esas jurisdicciones que no realizaron el trámite y no figuran actualmente en el Registro Provincial de Embarcaciones Deportivas o de Recreación, para que puedan avanzar en las gestiones necesarias para cobrar el impuesto que hasta ahora no pagan.

Aún existen guarderías de la ciudad, hay más de 40, que aún no se allanaron a registrarse como agentes de información al fisco sobre los yates, veleros, motos de agua, lanchas y las personas asociadas a estas embarcaciones que tienen en sus registros.

El entrecruzamiento de información permitiría no sólo hacer que tributen -y los municipios cobren- a aquellos que tengan embarcaciones, sino también contrastar el valor de la embarcación con su situación, por ejemplo, en ingresos brutos, y si existe o no omisión del pago de otros tributos, incluso nacionales; como bienes personales.

Una preocupación que también se relaciona con un río Paraná que es una de las soluciones logísticas para el tráfico de drogas.

Historia del impuesto

La Legislatura provincial aprobó en 2013 el impuesto a las embarcaciones, que estableció que el 90 por ciento de lo que se recauda por ese tributo va al municipio o comuna. Pero este año, a través de la ley 14.026, se sustituyó el artículo 339 del Código Fiscal, estableciendo que el 100% del impuesto quedará en manos a los municipios y comunas donde esté radicada la embarcación.

También se estableció ahí que el contralor de la inscripción en el registro provincial, como el cobro y la administración estará a cargo de Municipios y Comunas donde las embarcaciones se encuentren radicadas.