Importante inversión de Tenaris en el parque industrial Distrito Industrial Río Neuquén

Gran Valle Negocios S.A, desarrolladora con más de 10 años de trayectoria en el mercado inmobiliario regional, anunció la reciente firma de un acuerdo comercial con Tenaris, empresa metalúrgica multinacional.

Mediante el acuerdo, adquirió 25 hectáreas en Distrito Industrial Río Neuquén (DIRN), el parque industrial privado desarrollado por Gran Valle Negocios S.A., ubicado estratégicamente a mitad de camino entre Añelo y Neuquén Capital.



El desembarco de Tenaris en DIRN es parte de un proyecto que incluye la construcción de oficinas, un centro de almacenamiento y otro de mantenimiento, un lavadero de vehículos de gran porte, una sala de capacitaciones y un comedor.

La inversión incluye varias etapas con un valor estimado de 15 millones de dólares. Asimismo, esta obra implica la llegada de más de 200 empleados que desempeñarán sus tareas en esta nueva base.

Cabe destacar que Tenaris se instalará en Distrito Industrial Río Neuquén con su unidad de negocios de servicios petroleros, a través de la cual brinda servicios de fractura hidráulica y Coiled Tubing.

Tenaris así en Neuquén, con la adquisición de los lotes en Distrito Industrial Río Neuquén continua el desarrollo de un plan de negocios para poder responder a las

necesidades de la industria y los desafíos que el crecimiento exponencial que Vaca Muerta está teniendo en estos tiempos.

“Vaca Muerta es una realidad. No hace falta ser experto en el sector hidrocarburífero

para entender el alcance e impacto que el desarrollo de esta cuenca implica para el

Por su parte, Lucas Albanesi, Gerente Comercial de Gran Valle Negocios, manifestó una gran alegría y orgullo porque una firma como Tenaris haya elegido DIRN, y agregó: “Vaca Muerta es una realidad. No hace falta ser experto en el sector hidrocarburífero para entender el alcance e impacto que el desarrollo de esta cuenca implica para el país, no sólo en materia energética, sino en lo referido a comercio exterior. Y si alguien tiene alguna duda respecto al presente de la región, decisiones de inversión como esta, tomadas por empresas de la talla de Tenaris, terminan con esas vicisitudes. Si Tenaris apuesta por Vaca Muerta como lo hace, no hay mucho más que hablar”.

El ejecutivo destaca que las inversiones del Estado confirman también un presente y futuro cercanos muy promisorios para la región: “se están llevando a cabo dos obras fundamentales que hacen a la conectividad de la cuenca de Vaca Muerta. Primero la ruta 67 que une la gran ciudad de Neuquén con Vista Alegre (donde se ubica Distrito Industrial Río Neuquén). La construcción de este trazado estará totalmente asfaltada en los meses venideros. La otra gran obra que también está próxima a concluir es la ampliación de la ruta 7, la cual será una autovía de ida y vuelta y de doble circulación.

Cabe destacar que, además, las citadas rutas conectan con la 51, que con su doble vía une Vista Alegre con Añelo en una hora”. En el mismo sentido, el Gerente Comercial de Gran Valle Negocios también cita las obras del “Gasoducto Néstor Kirchner (se firmaron los contratos para comenzar la construcción) que nos permitirán cambiar la balanza energética para pasar de una matriz importadora a una exportadora”.

El ejecutivo destaca, además, que la llegada de Tenaris engrosa la lista de empresas de primer nivel que ya pusieron un pie en Distrito Industrial Río Neuquén. Entonces cita a Andreani, Comercial Argentina, RR Construcciones (ARbox), Álvarez Neumáticos, Corral Neumáticos, Ing. Jorge Cesetti y otras compañías de renombre que se sumaron al parque industrial.

Albanesi finalmente se refiere a los avances de obras que mes a mes consolidan a DIRN: “se terminó de construir la nave central de storage (almacenamiento industrial) y se está por concluir el tendido eléctrico, de agua y de fibra óptica. En los próximos días comenzará a construirse el cerco perimetral (para lo cual se instaló una planta de hormigón propia), se continúa con la construcción del portal de ingreso y el edificio de seguridad, datos, espacios de oficinas y coworking, e incluso una cancha de paddle y espacio de esparcimiento en el boulevard central (que conserva la añeja arboleda con la que contaba el predio).

Se continuará luego con la pavimentación de las calles y la red de cloacas, con el objetivo de concluir en los próximos 18 meses con el plan de obras”.