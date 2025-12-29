Impuesto al Cheque: extienden un beneficio clave para las micropymes

El Gobierno nacional oficializó la extensión de un beneficio clave para las micro y pequeñas empresas: la posibilidad de utilizar lo abonado por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (el llamado Impuesto al Cheque) como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias durante todo el año 2026.

El beneficio, que estaba por vencer a fines de 2025, fue prorrogado mediante el Decreto 923/2025, publicado en el Boletín Oficial, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida aporta previsibilidad tributaria para las microempresas en un contexto económico con alta presión sobre costos y rentabilidad.

Para las microempresas —según la categorización de la ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa— se mantiene la posibilidad de computar el 100% del impuesto ingresado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, las mismas empresas pueden aplicar un porcentaje de lo pagado por el impuesto al cheque como pago a cuenta de contribuciones patronales con destino al sistema jubilatorio, tal como estaba vigente.

Este cómputo representa un alivio para las empresas de menor tamaño porque permite reducir la carga efectiva del tributo sobre sus resultados fiscales, generando un efecto de liquidez y previsibilidad fiscal. La medida también incluye que los saldos a favor generados por el cómputo podrán trasladarse a ejercicios fiscales futuros, aunque con limitaciones de disponibilidad según las normas vigentes.

Esta extensión se da en el marco de la política tributaria nacional, que busca equilibrar la necesidad de recaudación con incentivos a la actividad productiva y al empleo, especialmente para las unidades productivas de menor escala, que suelen enfrentar mayores dificultades financieras. El Gobierno ha expresado la intención final de eliminar gradualmente el impuesto al cheque, considerado por algunos especialistas como distorsivo, aunque sostiene que medidas como esta pueden suavizar el impacto de esa transición.