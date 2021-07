Impulsó un innovador desarrollo para las empresas y ahora es el octavo unicornio argentino

La Argentina tiene nuevo unicornio. Se trata de la empresa Mural, que se dedica a hacer software de colaboración digital con un enfoque en la presentación visual y anunció el cierre de una Serie C de u$s 50 millones liderada por Insight Partners y Tiger Global, con la que alcanzan una valuación de más de u$s 2000 millones, según informó el sitio TechCrunch.

La firma fundada por Patricio Jutard, Mariano Suárez-Battan y Agustín Soler, venía creciendo a grandes pasos durante la pandemia. En agosto del año pasado había alcanzado una valuación de u$s 500 millones tras una ronda de u$s 118 millones y antes, a principios de 2020, también había concretado una Serie A de u$s 23 millones.

Con esto, la firma fundada en 2011, se une al selecto club de empresas unicornio que en Argentina está conformada por nombres como Mercadolibre, Globant, Despegar, OLX y Auth0.

Sin embargo, unos meses atrás en diálogo con Infotechnology, Jutard aseguró que poco le interesaba alcanzar ese título: "No tiene nada que ver con nosotros, no es una forma de definirme a mí mismo. Es un invento y la verdad que ni hablamos del tema internamente".

La actividad de Mural

El producto de Mural se centra en un espacio de colaboración visual, similar a una pizarra digital. Como las empresas del mundo se trasladaron al trabajo remoto, servicios como Mural ayudaron a la colaboración a distancia.

La firma se especializa en generar reuniones de trabajo más productivas donde la interacción de ideas u observaciones fluyen para que se hagan de la forma más productiva posible. Más que una pizarra en línea, Mural permite la innovación a escala.

Es un espacio de trabajo digital para la planificación y estrategia de productos, la investigación y colaboración en el diseño, talleres facilitados que utilizan metodologías ágiles y de pensamiento de diseño, como también compromisos de ventas y consultoría.

Además, se puede integrar con Slack, Microsoft Teams, Dropbox, JIRA, Google Drive y GitHub, entre otras plataformas. Gracias a todo esto, ya tienen de clientes a grandes empresas como IBM, Autodesk, Intuit, GitHub y Atlassian.

La empresa propone despedirse de las reuniones y talleres aburridos, ya que permite dirigirlos de forma remota con herramientas atractivas como rompehielos interactivos, fácil acceso de invitados a espacios de trabajo compartidos o plantillas de desing thinking y metodologías agile fáciles de usar.