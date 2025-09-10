Industriales, con la guardia por la caída del empleo y las ventas informales

La Unión Industria Argentina (UIA) presentó los resultados de la tercera encuesta del año realizada por su Centro de Estudios (CEU); una iniciativa que busca analizar los principales indicadores industriales y las perspectivas del sector.

El reporte señala que “el Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI), que anticipa la evolución de la actividad industrial, se ubicó en 45,3 puntos en julio de 2025, por debajo del umbral de expansión por decimotercer relevamiento consecutivo. Si bien mejoró 1 punto frente a julio de 2024, se mantuvo estable en comparación al relevamiento pasado (tras la caída registrada en enero).

Al ver las principales variables, predominaron los resultados negativos. El 36,3% de las empresas redujo su producción respecto al promedio del segundo trimestre del año, frente a un 21,8% registró incrementos. En ventas, el 43,5% reportó bajas y solo el 18,6% subas. En exportaciones, las caídas alcanzaron al 30,5%de las empresas, mientras que las alzas llegaron al 16,6%, reduciéndose la brecha respecto del relevamiento anterior.

En empleo, el 24,4% de las firmas redujo su dotación de personal, alcanzando el nivel más alto de la serie (similar al de abril de 2024). Además, las compañías que implementaron recortes de personal alcanzó el 19,4%, una cifra que creció durante los últimos cuatro relevamientos, mientras que las empresas que ajustaron turnos llegó al 18,9%.

La caída de la demanda interna se ubicó como la principal preocupación empresarial (40,1%), principalmente la vinculada a otras industrias (22,5%), correspondiendo el 17,6% a la demanda de los hogares. En segundo lugar se ubicó el aumento de costos (21,4%), con el laboral como principal factor, seguido por las dificultades para competir con productos importados (19%).

Otra problemática que se señaló fue el contrabando: más de la mitad de las empresas advirtió un incremento en la oferta informal de productos similares a los suyos, y un 25% señaló que dicho aumento fue significativo.

De ellas, apenas el 4,4% no sufrió pérdida de ventas o participación de mercado. Los sectores más afectados fueron calzado y cueros, textiles e instrumentos médicos.

En cuanto a las expectativas, se moderó el optimismo hacia el futuro, con una menor proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica empresarial (48,6% vs 57,8% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (46,4% vs 52,2%) y a nivel país (53,1% vs 64,3%). Así, se observó una tendencia decreciente en el último periodo.

Finalmente, el 39,6% de las empresas tuvo necesidad de un crédito bancario, pero el 42,8% no accedió al monto requerido. Esta restricción es mayor en las pequeñas y medianas empresas, mientras que todas las grandes lograron financiamiento total o parcial. Altas tasas de interés e incertidumbre macroeconómica fueron señaladas como los principales obstáculos”.