Insólito: por la alta inflación, el sistema de Afip se quedó corto de números y no se pueden registrar ventas de soja

Cuando la soja superó los $100.000 la semana pasada, quienes vendieron a ese precio parecían estar haciendo una operación redituable. Pero apareció un problema que no estaba en los planes: que no iban a poder cobrar ese precio.

Y es que los sistemas operativos de Afip no estban preparados para operar con 6 dígitos y por eso no se pueden registrar contratos con precios de 6 dígitos. Y sin ese documento, los exportadores no pueden habilitar el cobro de la mercadería que el vendedor ya entregó y facturó. También afecta todo el trámite de liquidación que hacen los exportadores de granos para el ingreso de divisas.

La combinación de la alta inflación y el tipo de cambio diferencial para la soja que rige en este mes llevó el precio de la oleaginosa a los 100 mil y ahí estalló el problema porque el sistema del organismo recuadador no estaba preparado para registrar contratos de seis dígitos.

Las principales entidades vinculadas al mercado de granos avisaron y empezaron a gestionar soluciones desde el mismo jueves pasado, pero si bien desde Afip señalaron que acomodar el sistema es prioridad número uno, avisaron que la resolución no será inmediata.

Este martes, el tema levantó preocupación en el mercado de granos de Rosario por la falta de respuestas y, sobre todo, porque los corredores están sietiendo la presión de productores, acopios y cooperativas interesados en cobrar mientras que, del otro lado del mostrador, los exportadores insisten con que no van a poder pagar hasta que las operaciones no estén registradas en Afip.