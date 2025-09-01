Inteligencia artificial, maquinaria y campo: sin dudas, el futuro llegó hace rato

Por primera vez, el Agri-Evolution Summit se llevó a cabo en Latinoamérica y eligió a Argentina como sede. El evento reunió a las principales cámaras de maquinaria agrícola del mundo y posicionó al país como referente en innovación y eficiencia productiva.

Carlos Braga, a cargo del área de Comercio de Exterior de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), subrayó la importancia de mostrar al mundo cómo los sistemas productivos de la región —Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia— producen alimentos pensando también en la sustentabilidad del ambiente y serán claves para alimentar a los 9.000 millones de habitantes proyectados en las próximas décadas.

“El productor argentino es de los más eficientes del mundo, incluso con condiciones adversas. Eso se debe a la interacción con nuestras PyMEs, que desarrollan maquinaria a medida de las necesidades del campo. Es un modelo virtuoso que tenemos el orgullo de mostrar”, sostuvo Braga.

Inteligencia artificial y el futuro del agro

El experto también destacó la aplicación de inteligencia artificial en los equipos, con ejemplos concretos como la pulverización selectiva, que permite identificar malezas en tiempo real y reducir hasta un 70% el uso de fitosanitarios.

“La inteligencia artificial ya está en la pulverización, llegará a la siembra, a la cosecha y a la trazabilidad. También habrá tractores autónomos, lo que abrirá nuevas oportunidades laborales ligadas a la capacitación. No es una amenaza, sino una mejora del trabajo rural”, explicó.

De esta forma, Argentina no solo exhibió su capacidad organizativa ante el mundo, sino también la vigencia de un sector que combina tradición, innovación y tecnología para consolidarse como protagonista en la producción de alimentos a nivel global.