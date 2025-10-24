La AFA se mete en el mundo del Blockchain: el giro digital del fútbol argentino

En un giro cada vez más claro hacia el universo digital y la tecnología blockchain, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, da pasos concretos para sumarse al ecosistema Web3 y utilizar herramientas como tokenización y activos digitales.

En mayo de 2025, la AFA firmó un convenio estratégico con la fintech Win Investments, que tokeniza derechos formativos de jugadores. Este acuerdo convierte a la AFA en “la primera federación del mundo en institucionalizar esta herramienta”, permitiendo que clubes de todas las divisiones puedan acceder a financiamiento a través de activos digitales.

Por otro lado, la AFA ya venía explorando alianzas en Web3: contratos con Binance (en 2022) para lanzar “fan tokens”, y extensión del acuerdo con Socios.com para que el token oficial $ARG continúe hasta al menos 2026.

¿Y la presencia en Devconnect 2025?

El evento Devconnect 2025, organizado por la Ethereum Foundation, se realizará del 17 al 22 de noviembre de 2025 en Buenos Aires, por primera vez en Argentina.

Aunque no se encontró una confirmación pública detallada de que Tapia participará como ponente, el contexto lo sugiere: la AFA ha mostrado interés en blockchain y tokenización, y la realización del evento en Argentina le abre una vidriera estratégica.

Si su presencia se materializa, sería un gesto simbólico de que el fútbol argentino quiere ser actor en la “economía de los activos digitales”, más allá de lo meramente deportivo.

¿Qué implica esto para los clubes y los hinchas?

* Para los clubes: abrir una vía de financiamiento alternativa, mediante la tokenización de derechos de jugadores o de formación. Esto puede reducir la dependencia de transferencias tradicionales o de intermediarios.

* Para los hinchas: acceso a nuevos mecanismos de participación, por ejemplo mediante fan tokens, voto digital o experiencias en plataformas Web3.

* Para el ecosistema regulatorio: se plantean desafíos de normativa, fiscalidad y protección al inversor que en Argentina aún están en desarrollo.

Riesgos y consideraciones

* La institucionalización de tokenización en el fútbol es todavía novedosa; aunque prometedora, entraña riesgos: volatibilidad, brechas jurídicas y falta de precedentes locales.

* Los acuerdos de la AFA en el mundo de los activos digitales ya enfrentaron tensiones: se ha señalado la continuidad del espíritu “fan token” y el ecosistema Web3 como campo de disputa.

* Que la AFA participe en Devconnect no implica que todo esté definido; será clave ver qué comunica, con qué partners y bajo qué marco regulatorio.