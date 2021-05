La UNR lanzó su incubadora de emprendimientos científico-tecnológicos

Este viernes tuvo lugar el lanzamiento de la Incubadora UNR, impulsada desde la Universidad Nacional de Rosario y destinada a potenciar emprendimientos de base científico tecnológica en la región, posibilitando un crecimiento de los mismos a escala global. Se trata de una apuesta que, a su vez, busca fomentar el desarrollo productivo y el empleo, de la mano de tres sectores considerados estratégicos: agro, alimentos y ambiente.

También se realizó la presentación del Programa de Pre Incubación de proyectos de base científica-tecnológica que llevará adelante la UNR junto a la secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Con este programa se dará inicio a la incubadora, mientras se construye el edificio "UNR Innova", donde funcionará la misma apenas se termine la obra dentro del predio de la Centro Universitario de la ciudad (CUR).

El acto oficial tuvo inicio a las 11:30 hs de la mañana y contó con la presencia del Rector de la UNR, Franco Bartolacci, el Intendente Pablo Javkin, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, Marina Baima, del director científico de la Incubadora UNR, Alejandro Vila, y autoridades de CONICET Dialoga.

"Estamos convencidos de construir a Rosario como la ciudad del conocimiento en Argentina y en América Latina".

En sus palabras de inicio, Bartolacci destacó que la incubadora consiste en un dispositivo que busca acortar la brecha entre el mundo de la ciencia, el sector productivo, el mundo empresarial, el mundo del trabajo y de los negocios.

"Es una herramienta para que la universidad esté presente en el momento más clave y estratégico que es cuando hay que empezar, cuando hay una buena idea pero no hay recursos, no hay espacios, no hay laboratorio para poder desarrollarla y en temas estratégicos: agro, alimentos y ambiente. Estamos priorizando trabajar trasversalmente con ese objetivo de hacer un aporte en esos tres ejes centrales", señaló Bartolacci.

En esta línea, hizo hincapié en los avances que viene haciendo la UNR en los tres campos mencionados, como la alianza con la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para poner en marcha el Centro de Ensayo y Desarrollo de Maquinaria Agrícola. También destacó la creación de la Planta Pública de Alimentos de la UNR para garantizar el acceso de insumos de calidad a los sectores más vulnerables y el convenio que viene de firmarse para la creación del Observatorio de Residuos Peligrosos.

Por último, el referente de la UNR agradeció el apoyo de respresentantes provinciales, municipales, del Conicet, a nivel local y nacional y de autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario. "No hay manera de que el proyecto de la incubadora se desarrolle si no hay sinergia y articulación entre actores del sector público y privado", destacó.

Por su parte, Pablo Javkin precisó que desde el municipio se pondrá a disposición infraestructura pública en todo el ecosistema científico-tecnológico, con el objetivo de generar empresas y captar talento. "Estamos convencidos de construir a Rosario como la ciudad del conocimiento en Argentina y en América Latina", consideró.

"El poder transformador está cuando las instituciones llenan esa brecha, investigación, sector público y sector privado".

En representación del gobierno provincial, Marina Baima consideró que: "Estos espacios de incubación son el eslabón que hacía falta para que todo este conocimiento que se produce derrame en el territorio".

A su vez, Alejandro Vila, director científico de la nueva incubadora, señaló que esta será mucho más que un espacio físico de laboratorios y alojará también ambientes de coworking, en la búsqueda por reunir a personas que provienen de distintos sectores.

"Vamos a trabajar con todas las facultades, con los institutos, con las otras siete universidad de acá, con el Polo Tecnológico, con la Bolsa de Comercio y con el mundo de los capitales que tendrán que entrar para financiar los distintos proyectos. (...) El poder transformador está cuando las instituciones llenan esa brecha, investigación, sector público y sector privado", indicó Vila.

Potenciar a empresas

En lo que refiere al lanzamiento del Programa de Pre Incubación de Proyectos de base científica tecnológica de la Municipalidad de Rosario, Marina Caleia, directora de Innovación y Emprendedurismo, señaló que, a partir de la puesta en marcha de este programa, desde la gestión local se busca "acelerar la tasa de crecimiento de los proyectos basados en el conocimiento".

En cuanto al funcionamiento del mismo, la funcionario contó que se orienta a personas que estén trabajando en proyectos que puedan devenir en una empresa científica o tecnológica o en alguna iniciativa que tenga impacto en el sector productivo y en EBTs que tengan como máximo dos años.

"Esperamos que generen una estrategia de propiedad intelectual, que puea validar su producto, que puedan saber si exiten otras soluciones similares, que puedan generar capacidades para identificar y obtener financiación y estén en condiciones de hacer un análisis de pre factibilidad", destaco Caleia.

En el marco del programa, se va a brindar un ciclo de capacitaciones para encontrar ideas y proyectos con un potencial transformador, posibilitando su fortalecimiento y motivando a las personas a emprender y generar nuevas habilidades. Caleia agregó que algunos de estos talleres se brindarán dentro del Polo Tecnológico que puso a disposición sus oficinas.

Aquellos interesados en el Porgrama de Pre Incubación de proyectos deben saber que se seleccionará hasta un máximo de quinces ideas. Para chequear las bases y condiciones y realizar el proceso de inscripción, pueden dirigirse al siguiente link: www.rosario.gob.ar/form/id/progama_preincubacion_2021

Acompañarán el programa de Pre-Incubación: la Universidad Austral, la acelaroadora GridX, la ONG Creando Futuro, Xerendip, FIXIT y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.