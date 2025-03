La aclaración de Caputo ante la suba del dólar blue: "No hay posibilidad de cimbronazo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que el Gobierno esté interviniendo para mantener el precio del dólar. “Hay más importaciones que exportaciones”, dijo y admitió que los exportadores están a la expectativa del la oficialización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una entrevista en LN+, el ministro alertó que la oposición y algunos periodistas generan incertidumbre. “Eso provoca que haya sectores que, por especulación, importen y no exporten. Las reservas que se van a perder hoy se van a recuperar en los próximos días”, afirmó Caputo.

“Este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. Es más, en un momento te dije en una entrevista que el dólar iba a converger con el Contado con Liqui”, explicó. “Acá no hay posibilidad de cimbronazo”, dijo, y aclaró que el Ejecutivo sabía que podía haber un aumento del dólar mientras se trataba el decreto sobre el FMI en el Congreso porque mientras se discute en el Parlamento “nosotros, como funcionarios, no podemos decir nada, y la oposición aprovecha para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible”

“Hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale $1.300, que es un 15% arriba de cuando llegamos. Las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo defaults porque sí, era porque se hicieron las cosas mal. (El plan económico) se está estudiando en las mejores universidades del mundo, vienen los mejores premios Nobel a decirnos que escribamos un libro”, dijo también Caputo.

Qué dijo sobre el acuerdo con el FMI

Sobre el acuerdo con el Fondo, detalló: “No estamos tomando deuda nueva, estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo. Reemplazamos los papelitos de colores por dólares”, manifestó. Y agregó: “Veníamos con un acuerdo que estaba completamente caído porque no habían cumplido. No fuimos a uno nuevo, porque si le decíamos al Fondo lo que queríamos hacer, iban a dudar y no los íbamos a convencer para recapitalizar al Central”.

Caputo sobre el acuerdo con el Fondo: “Nos llevó mucho tiempo convencerlos”.

Eel monto del acuerdo: “El total del paquete será de US$20.000 millones, pero habrá que definir cómo se va a ir desembolsando”. En tanto sostuvo que el Gobierno pidió un primer desembolso mucho más grande de lo que saben que suele dar el Fondo.