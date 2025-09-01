La foto de los bancos que complica el crédito para las familias y las empresas: detalles

El Banco Central (BCRA) aumentó los encajes bancarios —proporción de depósitos que los bancos deben reservar— hasta alrededor del 45–50 %, con las últimas subas destinadas a frenar la emisión monetaria y estabilizar mercados en medio de la incertidumbre política por el escándalo de ANDIS y las elecciones legislativas.

Debe señalarse que las medidas limitan la liquidez disponible para que los bancos presten, afectando especialmente a familias y empresas.

Alza del crédito pero con costos elevados

En el primer trimestre de 2025, el crédito real al sector privado creció fuertemente: 88,9 % interanual en pesos, con un avance intermensual del 3,3 %, mientras que el financiamiento en moneda extranjera subió 180,2 % i.a. BCRA.

Sin embargo, las tasas aplicadas están muy por encima de la inflación. Préstamos personales superan el 70–100 %, y los créditos para empresas rondan entre 37 % y hasta casi 70 % según la línea.

Auge del crédito y deterioro en la cartera

La intermediación financiera creció —en junio el crédito privado aumentó un 78,1 % i.a., y el crédito en pesos subió 4,2 % real respecto al mes anterior— entreteniendo una recuperación económica.

Pero la morosidad también escaló: alcanzó 5,2 % en créditos familiares, la cifra más alta en 15 años. En tanto, en los primeros meses de 2025, la mora en préstamos personales subió a 2,9 %, mientras que en empresas se mantuvo más baja (alrededor de 0,8–0,9 %) BCRA.

El rol del Banco Nación

El Banco Nación se destaca con un fuerte crecimiento crediticio: de enero a julio de 2025 otorgó créditos por USD 11.300 millones (un 60 % más que en 2024). El financiamiento a empresas creció un 50,7 %, y el destinado a hogares se expandió un 124 %, con un programa hipotecario que ya alcanzó 10.185 líneas por ARS 845.000 millones (USD 605 millones).

Conclusión

Los bancos argentinos están en una encrucijada: deben equilibrar regulaciones monetarias restrictivas y alta tasa de morosidad con la necesidad de ofrecer créditos que impulsen el consumo y la inversión.

Las altas tasas encarecen el endeudamiento, mientras que el deterioro de los ingresos dificulta el pago.

El rol del Banco Nación es clave como instrumento de política pública para mitigar estas tensiones. El futuro dependerá de cómo evolucione la inflación, los ingresos reales y la estabilidad política.