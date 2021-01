La lista de autos de lujo que ya no podrán conseguirse al tipo de cambio oficial

Los autos de alta gama ya no podrán ser importados en el país con el dólar oficial, según la nueva disposición del Banco Central. La única manera de traerlos será que los importadores consigan financiamiento externo.

Ante las dudas respecto a qué considera el Central “auto de alta gama”, más tarde se precisó que involucra a aquellos cuyo valor FOB (precio de vehículo en puerto de origen, sin contar flete, seguros o impuestos) es mayor o igual a u$s35.000 por unidad. A eso hay que aplicarle los impuestos y costos locales como IVA, Ingresos Brutos y en algunos casos impuesto al lujo, lo que elevaría el valor final a u$s131.250.

En teoría, a partir de este precio se producirá el corte para los autos que ya no se podrán traer a la Argentina con el dólar oficial de $83, según el sitio especializado Autoblog, que no obstante aclara que en estos casos no se están contando comisiones de concesionarias ni cotización del dólar a mitad de camino entre blue y oficial.

Hechas estas aclaraciones, este es el listado de marcas y modelos que hoy superan ese precio de lista y que estarían alcanzados por la nueva normativa del Central.

* Alfa Romeo: Giulia QV y Stelvio QV.

* Audi: A6 Allroad, A7 Sportback, A8, Q7, Q8, E-Tron y R8. Alcanzará además los lanzamientos planeados para este año, como los nuevos RS Q8 y RS5 Coupé.

* BMW: M5, Serie 8, X4 M40i, X5 y X6. Alcanzará a los nuevos M3, M4, Serie 7, X3M, X4M, X5M y X6M.

* Ferrari: Portofino, 488, F8 y 812 Superfast. Alcanzará a las nuevas Roma y SF90.

* Jaguar: XF, F-Pace y E-Type, y los relanzamientos de F-Pace y F-Type.

* Jeep: Grand Cherokee.

* Land Rover: Evoque, Discovery y Velar. Podría afecta a la nueva Defender.

* Lexus: LC, LS y LX. Podría afectar a la nueva RC F.

* Maserati: Ghibli, Levante, Quattroporte y GT. También afectará a lanzamientos planeados para este año, como las Ghibli Mild-Hybrid, Ghibli Trofeo, Quattroporte Trofeo y MC20.

* McLaren: 570 S, 600 LT, GT y 720 S. Alancazará además a los modelos que vendrán como el 540C y Artura.

* Mercedes-Benz: Clase E, Clase GLE, Clase G y toda la gama AMG (excepto los Clase A AMG). También a los nuevos Clase E (restyling), GLA AMG y EQC.

* Porsche: 718 Cayman, 718 Boxster, 911, Macan, Cayenne y Taycan. Incluirá al nuevo 911 GT3.

* Toyota: Land Cruiser 200.

* Volkswagen: Touareg.

* Otras marcas: La medida también impactará entre los importadores privados -sin representación oficial de automotrices- que en los últimos años aprovecharon la brecha cambiaria.

A partir de ahora, estos modelos mencionados ya no se venderán en Argentina al llamado “dólar oficial”, y las concesionarias deberán recurrir a financiamiento privado. Si bien se trata de un volumen reducido de vehículos, el temor es que la medida incluya a la brevedad a vehículos a precios más bajos.