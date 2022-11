La plataforma FTX se adhirió a la ley de quiebras de EEUU: cómo impacta en los precios de las cripto

El exchange FTX, cuyos problemas de insolvencia llevaron a Bitcoin a tocar su menor valor en dos años esta semana, pidió la protección de la ley de quiebras de los Estados Unidos para intentar organizar la liquidación de sus activos. La empresa, uno de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo, suspendió las extracciones el martes pasado y busca liquidez por más de u$s 9.000 millones para intentar devolver las tenencias de sus usuarios. Sam Bankman-Fried, CEO y fundador de la empresa, dejó su cargo.

En un comunicado hecho público a través la red social Twitter la empresa dio a conocer que inició voluntariamente los procedimientos del “Capítulo 11″ de la ley de quiebras estadounidense para “iniciar un proceso ordenado de revisión y monetización de activos” en favor de sus accionistas. En los hechos, es una presentación en dirección a la oficialización de la bancarrota.

Inmediatamente después de distribuido el comunicado, Bitcoin cayó más de 5% para cotizar en torno a los u$s 16.500, cerca de mínimos de la semana.

Uno de los detalles clave del comunicado es que la filial estadounidense de FTX está incluida en el concurso preventivo de quiebra. Hasta ahora, Bankman-Fried había asegurado que el negocio estadounidense era ajeno a los problemas de FTX global.

FTX buscaba un salvavidas tras una crisis de liquidez debida a la retirada de fondos por parte de los clientes a un ritmo frenético. También aviva la preocupación por el futuro del sector de las criptomonedas, que se enfrenta a la ardua tarea de recuperar la confianza de los inversores minoristas.

“FTX Trading Ltd. (...) ha anunciado hoy que ella, West Realm Shires Services Inc. (también conocida como FTX US), Alameda Research Ltd. y aproximadamente 130 empresas afiliadas más (en conjunto, el “Grupo FTX”), han iniciado un procedimiento voluntario en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito de Delaware con el fin de iniciar un proceso ordenado para revisar y monetizar los activos en beneficio de todas las partes interesadas a nivel mundial”, detalló el comunicado.

“John J. Ray III fue nombrado Director General del Grupo FTX. Sam Bankman-Fried ha renunciado a su cargo de CEO y se quedará para ayudar en una transición ordenada. Se espera que muchos empleados del FTX Group en varios países continúen con el FTX Group y ayuden al Sr. Ray y a los profesionales independientes en sus operaciones durante el procedimiento del Capítulo 11″, agregó el texto difundido.

“FTX Group tiene activos valiosos que sólo pueden administrarse eficazmente en un proceso organizado y conjunto. Quiero asegurar a todos los empleados, clientes, acreedores, partes contratantes, accionistas, inversores, autoridades gubernamentales y otras partes interesadas que vamos a llevar a cabo este esfuerzo con diligencia, rigor y transparencia. Las partes interesadas deben comprender que los acontecimientos se han precipitado y que el nuevo equipo se ha incorporado recientemente. Las partes interesadas deben revisar los materiales presentados en el expediente del procedimiento en los próximos días para obtener más información”, dijo el Sr. Ray.

Los anuncios se producen días después de que su rival más grande, Binance, se alejara de una propuesta de adquisición y la dejara luchando por conseguir unos u$S 9.400 millones de inversores y rivales.

Alameda Research, que también forma parte de la protección por quiebra, estaba en parte detrás de los problemas de FTX y al parecer le debe unos u$s 10.000 millones, según fuentes citadas por las agencias de noticias.

El colapso de FTX marca un sorprendente cambio de suerte para la empresa y su fundador Sam Bankman-Fried, que hasta hace poco era parte de la lista de hombres más ricos del mundo con activos por alrededor de u$s 17.000 millones.

También plantea dudas sobre el futuro de empresas más pequeñas como BlockFi y el prestamista de criptomonedas en quiebra Voyager Digital, que habían firmado paquetes de rescate con FTX después de que la espectacular caída de TerraUSD en mayo llevara a muchas empresas al borde del colapso.

Bitcoin en la montaña rusa

La presentación de un proceso de quiebra por parte del exchange en problemas sacudió al mercado de cripto. Apenas se conoció, Bitcoin cayó hasta perforar los u$s 16.400 y, aunque luego experimentó un rebote, se mantiene en baja en el día.

Ether, la cripto del protocolo Ethereum, pierde casi 6% en las últimas 24 horas, Binance coin retrocede casi 2%, XRP cae 4,56% y Cardano se hunde 6,77%, en un día negativo en general para el mundo cripto.